Plentzia iniciará una campaña para eliminar las cucarachas del centro de la villa Un técnico durante una campaña de desinfección de insectos. / e. c. El Ayuntamiento contratará los servicios de una empresa especializada para erradicar estos insectos de la plaza del Astillero y del paseo junto a la ría TERRY BASTERRA plentzia Martes, 1 mayo 2018, 23:40

Con la llegada de los meses cálidos hay un insecto que todos los años hace acto de presencia en algunos de los enclaves más destacados de la villa de Plentzia. Se trata de las cucarachas. Durante la parte final de la primavera y el verano es habitual ver a estos bichos corretear por la plaza del Astillero, la zona del paseo peatonal que discurre paralela a la ría o, incluso, entre las mesas de algunas terrazas hosteleras que se colocan en este entorno.

La situación no es nueva. Se repite desde hace décadas, siempre en la misma época del año. La presencia de estos insectos genera quejas vecinales. Hay a quienes les produce asco y repulsión. Otros, directamente, consideran que no es propio que una de las principales villas costeras de Bizkaia ofrezca imágenes de este tipo, con cucarachas correteando por sus calles. Unas escenas que no se ajustan a las propias de un núcleo turístico como es Plentzia.

En el Ayuntamiento son conscientes de esta situación. EH Bildu ya denunció en 2014 –entonces estaban en la oposición– la existencia de cucarachas en distintos puntos de la localidad, caso de la calle Ibiltoki, muy cerca de la Casa Consistorial. Incluso publicó un vídeo en las redes sociales en el que se ve por la noche a estos insectos corretear por la vía pública. El actual alcalde, el soberanista David Crestelo, recuerda que de niño ya era habitual la presencia de estos insectos en el entorno de Ayuntamiento.

La cuestión incluso se abordó de pasada en el pleno celebrado el 26 de mayo de 2016, ya con Bildu en la Alcaldía formando, entonces, equipo de gobierno con los Independientes. Fue el concejal José Manuel Ardines, del PNV, quien comentó al final de la sesión que en el municipio «hay un montón de cucarachas».

Ahora, según explica el alcalde, el Ayuntamiento quiere realizar una «campaña específica» contra estos insectos y reducir al máximo su presencia de espacios tan céntricos como la plaza del Astillero o el paseo ribereño. Para ello va a contratar a una empresa especializada de la localidad. La actuación tendrá un coste para las arcas municipales de 2.359 euros y será la primera que se realiza en años. Más recientemente se ha llevado a cabo otra acción de similares características contra estos bichos en el aparcamiento municipal de Arpillao.

Pero ésta no va a ser la única acción que va a realizar el Ayuntamiento en materia de control de animales en los próximos meses. También se va a llevar a cabo una campaña de localización, control y esterilización de las colonias de gatos callejeros existentes en la villa. El gobierno local desconoce el número de estos grupos de felinos que habitan en distintos lugares del municipio, pero sí es consciente de los problemas que generan entre vecinos.

El Ayuntamiento de Plentzia ya ha llevado a cabo campañas de control de plagas en este último mandato. Lo hizo en 2016, para dar solución a los problemas que generaba la gran presencia de palomas en la villa.