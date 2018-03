Dos 'okupas' desalojan un piso de Leioa tras la intervención de la Policia Municipal Fotolia Los vecinos alertaron a los agentes al oír ruidos en una vivienda de la calle San Juan que lleva varios años deshabitada tras el fallecimiento de su dueña TERRY BASTERRA Viernes, 23 marzo 2018, 22:01

La rápida respuesta de los vecinos y de la Policía Local de Leioa ha hecho que dos ‘okupas’ abandonasen de motu propio la vivienda a la que habían accedido y en la que pretendían instalarse. Todo ocurrió a principios de esta semana en el número 7 de la calle San Juan. De madrugada una pareja entró a uno de los bajos por la ventana del baño. Sabían que la vivienda había pertenecido a una señora mayor ya fallecida y que llevaba unos años sin estar habitada.

Una vez dentro se dedicaron a sacar el mobiliario de las distintas habitaciones y colocarlo en el salón para dejar la mayor parte de las estancias libres. Los ruidos alertaron a los vecinos. También el que a lo largo de esa mañana desapareciese el bombín de la puerta de la entrada.

Una de las residentes de los pisos superiores telefoneó a la Policía Local extrañada por lo que sucedía. Hasta este lugar se desplazaron dos agentes. Se encontraron en el apartamento una pareja. Un hombre y una mujer en avanzado estado de gestación. Ellos aseguraron a los policías que habían alquilado la vivienda a un hombre vecino del bilbaíno barrio de San Francisco. A los agentes no les convenció ese relato. Investigaron y constataron que los propietarios de esa vivienda eran tres hermanos hijos de la señora fallecida años atrás. Se pusieron en contacto con una de ellos y certificaron que, efectivamente, los legítimos dueños del piso no lo habían alquilado a nadie.

Ondiz Renedo, hija de una de las propietarias, explicaba ayer que al llegar a la casa «nos encontramos el piso destrozado, con daños en la puerta, mesillas rotas y muchos muebles metidos en el salón». «Aquello parecía un garbigune», describía. «También se habían enganchado ya a la luz, cuando la teníamos dada de baja y cuando llegamos les vimos que se estaban llevando varias bolsas de ropa y abrigos que habían sido de mi abuela», relata esta chica. Renedo, que ha denunciado lo ocurrido ante la Policía Local, afirma además que esta pareja de etnia gitana que trató de ocupar la vivienda no actuó sola. «Tuvo ayuda de otras dos personas que viven en Leioa. Un chico joven y una mujer. Al chico hasta nos lo encontramos dentro del piso cuando llegamos», relataba.

Fuentes municipales apuntaban ayer que no es habitual que se ocupen viviendas en Leioa, aunque la Policía Local sí tuvo que actuar hace dos años en la zona de Ondiz para desalojar a las personas que habitaron durante cerca de un mes en una casa antigua que no era suya. En el caso de San Juan, el hecho de que la pareja hubiese permanecido en el piso solo unas horas hizo que fuese más fácil actual, ya que no fue preciso solicitar una orden judicial para proceder al desalojo, algo que sí se precisa cuando llevan 48 horas en la vivienda y han cambiado ya la cerradura. De hecho los propios ‘okupas’ se fueron por su propio pie tras insistir en ello los dueños y en presencia de la Policía Local.