«Necesitamos salir de esta dinámica» Imagen del partido disputado el domingo en Anduva. / AVELINO GÓMEZ El Arenas, algo decaído tras la derrota ante el Mirandés, se conjura para subir la moral del equipo. «Nos levantaremos como hemos hecho otras veces», dice 'Bolo' IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA GETXO. Martes, 12 diciembre 2017, 01:00

El Arenas continúa sin despegar en este tramo final del campeonato en el que ha cosechado cinco empates consecutivos y una derrota en la pasada jornada por 2 a 1 frente al Mirandés, líder de la categoría. Los rojinegros complican un poco su situación clasificatoria al ocupar la decimocuarta posición con 20 puntos, a tres del 'play-out' y a cuatro del descenso directo. El entrenador del Arenas, Jon Pérez 'Bolo', lamentó volver de vacío de su visita a Anduva , «donde tuvimos ocasiones para empatar, como mínimo», y puso el foco en su equipo para destacar que «todo el trabajo que realizan lo echan por la borda en decisiones que toman durante el partido».«Si cometemos esos fallos es muy difícil sacar algo positivo y más frente a un equipo como el Mirandés, que sabe sacar provecho de esas circunstancias», explicó. A su juicio, para sumar de tres en tres «lo principal es no cometer errores.

La imagen no se refleja en la clasificación, es una injusticia pero es así. Prefiero jugar peor y ganar de una vez». Por todo ello reclama «romper ya esta dinámica. No se puede seguir así». Tampoco dejó en el cajón la actuación del colegiado riojano Borja Martínez, que «si bien no influyó para nada en el resultado, no midió con el mismo rasero a ambos equipos». Los rojinegros regresaron de Anduva con seis tarjetas amarillas que «nos hacen perder tres jugadores sin dar una mala patada. Ellos podían hablar, protestar o saltar del banquillo todo lo que quisieron y nosotros nada de nada». Por todo ello, reclamó el «mismo respeto que al resto de equipos. La actuación del árbitro debe ser igual en todos los campos y veo que no es así». Porque «la presión que pueden tener en Anduva, no es la misma que en Gobela».

Sporting B

«Prefiero jugar peor y ganar de una vez. No se puede seguir así», asegura el míster

Ahora toca levantar el ánimo de una plantilla que quedó algo tocada con la derrota. «Es normal, pero nuestra labor es levantarnos cuando nos caemos, ya lo hemos hecho más veces y volveremos hacerlo», dijo. 'Bolo' tampoco pasó por alto que la clasificación se ha comprimido un poco más. «Sabemos donde estamos y lo que queremos es lograr una victoria. Necesitamos resultados», afirmó. Cerrarán 2017 ante su afición, recibiendo a las 19.00 horas del sábado al Sporting B, segundo clasificado. «Nos da igual el rival, todos son complicados y nos da igual el puesto que ocupen». Por este motivo, «si no cometemos errores y hacemos las cosas como sabemos vamos a tener opciones de ganar».