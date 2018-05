Leioa planea demoler 160 pisos, Sakoneta y un instituto para regenerar el centro G. DE LAS HERAS La propuesta del Ayuntamiento incluye edificar 530 nuevas viviendas y crear una gran plaza de 9.000 metros cuadrados sobre la que «gire la vida social». El polideportivo y el centro educativo no serán derruidos hasta que se haya construido el nuevo en Pinosolo y ampliado el instituto Barandiaran Goikoa TERRY BASTERRA LEIOA. LEIOA. Sábado, 5 mayo 2018, 02:00

Las obras de peatonalización de Sabino Arana, que comenzarán en poco más de un mes, apenas van a ser un aperitivo de la gran remodelación urbana que está por venir. Un cambio profundo que incluye la demolición de viviendas, del polideportivo Sakoneta y del instituto Barandiaran Behekoa. La propuesta elaborada por el Ayuntamiento para diseñar el centro urbano del futuro es ya una realidad. El documento ha sido trasladado a los grupos municipales y a partir del lunes será explicado a los ciudadanos y comerciantes afectados. El gobierno y los técnicos municipales quieren hacer protagonistas a los vecinos y, por ello, se recogerán sus aportaciones para acabar de definir el proyecto.

Las demoliciones previstas darán paso a una gran bolsa de suelo de 53.000 metros cuadrados, de los que 9.000 se dedicarán a alojar un gran parque-plaza de 9.000 metros cuadrados «sobre el que girará la vida social y popular» del municipio.

En cifras, la propuesta del Ayuntamiento para el segundo municipio más poblado de la Margen Derecha -ha incrementado su población un 18% en 20 años- impresionan. Se derruirán seis bloques de pisos: los cuatro del grupo San José, el de Elexalde y el que alberga los números 91 y 93 de Sabino Arana, junto con el mercado existente en la parte trasera de este último inmueble. Se trata de construcciones levantadas a mediados del pasado siglo, «las más antiguas del centro urbano», recoge el proyecto, que presentan «problemas de habitabilidad, accesibilidad y seguridad». En ellas viven 160 familias.

A cambio, la propuesta de los técnicos municipales y del equipo de Gobierno (PNV y PSE) prevé levantar siete nuevos edificios residenciales con una capacidad para 530 nuevos pisos, entre las que se incluyen los realojos de los vecinos afectados, 71 VPO y el resto de venta libre. «Los edificios que planteamos derruir no son fáciles de renovar por cómo fueron construidos», explica el arquitecto municipal, Antón Uncilla. El edil de Urbanismo, Iban Rodriguez, detalla a su vez que «en ellos vive gente mayor y vecinos con pocos recursos que no tiene fácil acceder a un nuevo domicilio». «Creemos sinceramente que el cambio va a ser para bien y que ganarán en calidad de vida», recalca.

La propuesta incluye demoler el polideportivo de Sakoneta. Se ha quedado obsoleto. El Ayuntamiento quiere construir uno nuevo en Pinosolo, y de la entrada en funcionamiento de este último dependerá también el adiós de la vieja instalación deportiva. Sí se conservará en el nuevo espacio la denominada 'caja metafísica', situada a la entrada de Sakoneta, un elemento «indentitario» de esta zona de Leioa, como lo define el arquitecto.

El instituto Barandiaran Behekoa también pasará a mejor vida. El Gobierno vasco ha trasladado al Ayuntamiento que en 2021 estará lista la ampliación de Barandiaran Goikoa, por lo que podrán ser reubicados allí todos los alumnos del primer centro para derribarlo después.

Sustituir el Bulevar

Todo este gran espacio libre de suelo, «nos va a permitir generar un espacio central que haga de pulmón de vida», avanza Rodriguez. Junto a la plaza se ha proyectado levantar un edificio de uso municipal. Su planta baja se quiere destinar a la instalación de comercios y de un mercado donde, además de los puestos, puedan acudir un día a la semana los baserritarras del entorno a vender sus productos. En los pisos superiores habilitarán estancias para uso de los diferentes colectivos de Leioa, salas polivalentes en las que, por ejemplo, los mayores puedan practicar gimnasia, y un pequeño escenario en el que realizar presentaciones o actividades de ámbito cultural. Será, como apunta el arquitecto, la «casa de las asociaciones» del municipio. La plaza también permitirá acoger fiestas e instalaciones que ahora no se pueden desarrollar en el Bulevar, al no permitirlo la normativa por ubicarse esta explanada sobre una carretera de gran capacidad como es La Avanzada.

Aunque no existe una evaluación económica de la inversión que puede requerir esta remodelación del centro de Leioa -el Ayuntamiento no quiere elaborar el presupuesto hasta que el proyecto no haya sido cerrado con los vecinos-, sí sabe cuándo quiere que esté desarrollada totalmente esta modificación del planeamiento. El horizonte que se marca es que entre 2024 y 2025 se certifique el final de las últimas obras.

La propuesta para remodelar urbanísticamente el centro de Leioa se quiere que esté concluida, como tarde, en 2025, pero no comenzarán todas las obras a la vez. Se realizará por fases. El primer lugar en el que entrarán las excavadoras será en San José. Los propietarios de este grupo de viviendas ya tienen un acuerdo con un promotor y cuentan con un proyecto propio para regenerar esta zona de Leioa. Allí se derribarán los cuatro bloques de viviendas de los años 50 y se levantarán tres edificios con un total de 132 viviendas, de las que 70 serán para el realojo de los actuales vecinos.

La otra gran bolsa de suelo de 49.000 metros cuadrados que quedará estará situada entre la avenida Sabino Arana, al sur, y el colegio Mercedarias y la ikastola Altzaga, al norte. Lindado con los centros educativos, la zona más alta, se proyecta levantar 161 viviendas. Allí están previstos los realojos de las 90 familias que viven en las casas del grupo Elexalde y del edificio situado junto a la entrada de Sabino Arana. El resto serían pisos de protección social. Esta construcción será la primera de los cuatro nuevos bloques residenciales que se levantarán en esta área. Los otros tres, con capacidad para 125, 100 y 12 viviendas, se irían construyendo según se vayan demoliendo el instituto Barandiaran Behekoa y Sakoneta.

Terrenos para los colegios

La mayor parte de los terrenos de este ámbito son de titularidad municipal, por lo que será el Ayuntamiento el que lidere este desarrollo. Esto le permitirá también vender parte del suelo para la construcción de vivienda libre -los tres bloques inferiores- y obtener así unos ingresos importantes y necesarios para poder financiar otras obras en el municipio, caso del futuro polideportivo de Pinosolo.

La modificación del planeamiento urbanístico redactada por el Ayuntamiento -su aprobación definitiva permitirá dar inicio a las obras- incluye también la posibilidad de dar un uso educativo a terrenos públicos situados junto a varios centros para que los colegios los puedan comprar, en caso de que necesiten ampliar sus instalaciones.