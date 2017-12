El Leioa se conjura para ofrecer su mejor versión ante el Burgos La plantilla, entrenando en Sarriena. / PEDRO URRESTI Los azulgranas visitan a las 12.00 horas de mañana El Plantío con la ilusión de cerrar la primera vuelta «con una victoria» IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA LEIOA. Sábado, 16 diciembre 2017, 01:00

El Burgos y el Leioa disputarán mañana desde las 12.00 horas en el El Plantío el encuentro perteneciente a la décimonovena jornada en el Grupo II de la Segunda División B, última de la primera vuelta y del año. El colegiado designado para este partido es Sergio Espasandín Cores, del colegio gallego, quien esta temporada aún no había dirigido a ninguno de estos dos contendientes en un compromiso liguero.

El equipo dirigido por Patxi Salinas afronta este choque en la plaza séptima de la tabla. Suma 29 puntos tras acumular siete victorias, ocho empates y tres derrotas. Es, con un amplio margen, el conjunto menos goleado del grupo, y también lidera la clasificación contando sólo los compromisos disputados actuando de local, condición en la que se mantiene invicto ya que aún no ha perdido en El Plantío.

El pasado fin de semana, en Amorebieta, el Burgos cayó por 1-0 debido al gol de Jon Ander Pérez en el minuto 77. Y posteriormente a ese último encuentro liguero, este miércoles, disputó el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Real Federación Española de Fútbol contra el Real Avilés C.F. y empató sin goles en El Plantío, accediendo así a los octavos de final de la competición gracias al 1-1 registrado en el choque de ida.

El delantero Adrián Hernández es, con cuatro tantos, el máximo goleador de su equipo. Le sigue, con tres logrados en las tres primeras jornadas ligueras, Youssef El Ouatani. Dos suma Carlos Álvarez. Uno han aportado Iker Hernández, Adrián Cruz y Julio Rico.

El Leioa despedirá el año en El Plantío tras haber enlazado dos derrotas ligueras consecutivas por tercera vez esta temporada. Después del 0-1 frente al Amorebieta llegó el pasado viernes el 1-3 ante el Gernika Club también en las instalaciones de Sarriena.

Pendientes «de todo»

Con 21 puntos, ocupa el duodécimo puesto en la tabla clasificatoria, empatada con el C.D. Izarra. La posición de play out por no bajar de categoría se tiene a cuatro puntos de margen; y el descenso directo, a siete. El técnico leioztarra, Jon Ander Lambea, afrontará este encuentro con la incógnita de cómo estará el estado del terreno y en qué condiciones climatológicas les esperan. «Sabemos que va hacer frío, aquí en casa últimos partidos han estado marcados por la lluvia y no se nos han dado bien», en referencia a las derrotas consecutivas frente Amorebieta y Gernika. Lambea no oculta que frente al Burgos «hay que estar pendiente de todo. Del juego, y del rival, con jugadores de calidad y consolidados».

«Es un equipo muy armado que desde el principio de la temporada lleva con esos buenos números y eso hace que sea complicado generarles ocasiones de peligro», reconoce. No obstante, el 'míster' azulgrana recuerda que «fuera de Sarriena solo generamos ocasiones con buenas dinámicas y vamos con la expectativa de sumar puntos».

En su opinión, la clave del encuentro pasará por «volver a nuestra mejor versión de juego, sintiéndonos cómodos en el campo apretando arriba y bien posicionados. El que no cometa errores va a tener mucho ganado». Lambea podrá contar con toda su plantilla a la hora de realizar la convocatoria. «Está muy bien poder disponer de todos los jugadores para afrontar el último partido de un año con la ilusión de sumar en un buen campo», dijo. Además para Lambea, el Burgos es un equipo especial toda vez que «debuté con el Athletic frente a ellos en San Mamés y tengo un bonito recuerdo». Con Patxi Salinas, «no coincidí en el Athletic, pero al final todos nos conocemos», dijo.