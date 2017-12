El Leioa apela a la versatilidad de su plantilla para vencer al Amorebieta Los azulgranas confían en am pliar la racha de 7 jornadas invictos. / PEDRO URRESTI Lambea cree que «el estado del terreno de juego» condicionará el derbi que disputarán a las 17.00 horas en Sarriena IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA LEOIA. Sábado, 2 diciembre 2017, 01:00

El Leioa disputa hoy un derbi crucial tras el que el pasado domingo les midió al Arenas, en el que quedaron empate y no pudieron sacir su hambre de puntos. Pero las fuertes lluvias de estos días se han convertido en un invitado no deseado en el encuentro que les enfrentará hoy al Amorebieta. El árbitro designado para este partido es Diego Valdés Díaz, del Colegio Asturiano. El entrenador azulgrana, Jon Ander Lambea, asegura que «el campo no estará en las mejores condiciones y no sabemos si aguantará todo el encuentro». Algo que condicionará el desarrollo del choque. «El equipo que mejor se adapte a esta climatología tan adversa contará con muchas opciones de llevarse los tres puntos».

El ‘míster’ espera un encuentro «más físico que técnico, con muchos contactos y disputas». Por lo que pretende que sus jugadores sean capaces de adaptarse «a todo tipo de situaciones Además, el equipo está con mucha moral y afrontamos esta cita en una buena dinámica de resultados y de juego».

Los leioaztarras suman siete jornadas sin perder con tres victorias y cuatro empates, el último la pasada jornada en el derbi de la Margen Derecha. Con 21 puntos, ocupan el décimo puesto en la tabla clasificatoria, empatados con el Barakaldo. Asimismo, cuentan con un colchón de 7 puntos respecto la posición de ‘play out’.

Mientras, el Amorebieta «lleva una trayectoria similar a la nuestra. Comenzó no muy bien pero ahora suma las mismas jornadas que nosotros sin perder». El equipo dirigido por el exjugador del Athletic, Joseba Etxeberria, afrontará este choque en decimocuarta posición con 18 puntos, tras acumular cuatro victorias, seis empates y otras seis derrotas. En la pasada jornada, regresó con un punto de su visita a Lasesarre, feudo del Barakaldo. Lambea no da más importancia al hecho de que su rival no conozca la victoria fuera de su feudo.

«Complicado»

«Son meros datos estadísticos, además vuelvo a repetir que para este encuentro las dinámicas y estadísticas quedan un poco apartadas. Todo estará condicionado por el campo». Todo ello «nos obligará a estar muy atentos en cada jugada y porque el choque va a ser muy disputado hasta el final», advierte el titular del banquillo de Sarriena.

Para este encuentro contará únicamente con la baja de Izaro Abella. El entrenador del Leioa resaltó el «gran trabajo que realiza el preparador físico para tener la plantilla a punto». Finalmente, confía en «poder ampliar la racha de buenos resultados, consciente de que afrontamos un duelo muy complicado en todos los aspectos».