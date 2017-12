Leioa amplía el espectro de beneficiarios de las ayudas al alcantarillado

El Ayuntamiento de Leioa ampliará en 2018 el espectro de potenciales receptores de la ayuda económica que reduce un 50 % la tasa de alcantarillado y basuras a los empadronados en el municipio. Hasta este año tenían una reducción en estos gravámenes aquellas personas empadronadas en Leioa que fueran titulares de la RGI o que recibieran prestaciones de desempleo y cumpliesen los requisitos demandados para obtener esta prestación.

El próximo año, este espectro se ampliará gracias a una modificación en la normativa municipal. El año que viene podrán optar a esta ayuda aquellas personas que no perciban la Renta de Garantía de Ingresos, siempre y cuando cumplan los mismos requisitos que los perceptores de dicha renta, como un nivel máximo de ingresos marcado según el número de miembros que integran la unidad familiar.

Exclusión social

El objetivo de esta modificación es, según explican desde el área de Acción Social del Consistorio, «proteger a personas que han sido perceptoras del RGI pero a quienes, por diversas circunstancias, se les ha suspendido la prestación por algún tipo de sanción debido a un incumplimiento de requisitos administrativos sobrevenidos. Pero que están en riesgo real de exclusión social», sostiene el concejal responsable, Juan Carlos Martínez. Otros vecinos que podrán recibir esta ayuda serán aquellos que no puedan percibir la RGI al no acreditar tres años de empadronamiento o los extranjeros que no puedan aportar un certificado patrimonial procedente de su país de origen para que Lanbide les conceda la renta. Por último, también podrán ser receptores de esta ayuda municipal aquellas personas que cumplen los requisitos en cuanto a ingresos pero que no son beneficiarios de esta prestación porque dos de las personas con las que vive ya la cobran.