Josu Santamaría: «Hay garantías de realizar una bonita temporada»

getxo. El delantero centro Josu Santamaría se ha convertido en el primer refuerzo del Arenas Club. El bilbaíno, de 27 años, llega procedente del Sestao River. Al equipo verdinegro llegó el pasado verano procedente del Gernika tras haber militado también en el Bermeo, Zamudio, Barakaldo, Atlético Ciudad de Murcia y Basconia. La temporada pasada jugó 25 partidos en los que sumó 1.278 minutos anotando tres goles. Ahora se suma a la nave rojinegra con la ilusión de realizar una gran temporada.

– ¿Qué le llevó aceptar la oferta del Arenas?

– Era consciente de la confianza que tenía en mí el entrenador, Jon Pérez ‘Bolo’, desde hace unos años, pero por circunstancias no han podido ficharme antes. La propuesta deportiva me gustaba y es lo que me ha hecho decantarme. Mi decisión estaba clara.

– Llega a un equipo con muy buena trayectoria en Segunda B.

– Es un equipo con una dinámica muy positiva en los últimos años, en los que no ha pasado ningún tipo de apuros en una categoría tan complicada y creo que hay garantías de realizar una bonita temporada.

– Es un gran conocedor del fútbol vizcaíno.

– Soy un poco ‘trotamundos’ (risas). No he tenido esa suerte de tener estabilidad en un equipo quitando el Bermeo de Tercera División, donde estuve tres temporadas, y la pasada campaña tenía mucha ilusión puesta en el Sestao, pero las cosas no han salido como pensaba.

– ¿Espera consolidarse en el Arenas?

– Esperemos que sea así y si no, que sea porque he hecho bien las cosas y pueda subir de categoría, al final todos los futbolistas queremos mejorar. Pero me conformo con estar en un club que me ofrezca garantías, y ese es el Arenas, que da estabilidad económica y deportiva.

– ¿Qué objetivo se marca?

– Volver a coger la confianza que he perdido este año. Y a nivel colectivo, mejorar lo logrado la pasada temporada. Tenemos equipo para ello tanto por historia como por la calidad de sus jugadores, con los que se pueden hacer grandes cosas.

–También va a poder estar a las órdenes de ‘Bolo’.

– Obviamente el trabajo no es sólo de los jugadores, también del cuerpo técnico y sus números le avalan con buenos resultados y un juego muy alegre de cara a gol, que en mi caso me viene muy bien.

– Cuando ha jugado como rival, ¿ha sido Gobela un campo complicado?

– Es un campo complicado pero a la vez bonito. Me llama mucho la atención debido a que la gente está encima, las dimensiones son pequeñas, lo que provoca un juego directo con ocasiones en ambas áreas y partidos bonitos y abiertos.

– ¿Cuáles son sus principales cualidades como futbolista?

– En principio voy aportar lo que sé. Ahora tengo que adaptarme lo antes posible al equipo y luego ofrecer mucho trabajo, asistencias y goles. Y si no, buena cara cuando me toque estar en el banquillo. Entre mis cualidades destacaría mi polivalencia para ocupar diversos puestos ofensivos y dicen que tengo olfato para el gol, aunque en el Sestao no lo he podido demostrar.