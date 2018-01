Instan a incluir las propuestas de la oposición en las sesiones de la Junta Rectora del Aula de Cultura de Getxo Koldo Itur be preside el organismo. / AYUNTAMIENTO DE GETXO El juez estima que se vulneraron los derechos de GUK al rechazar el presidente introducir en el orden del día un punto sobre el euskaltegi T. IZAGIRRE GETXO. Miércoles, 3 enero 2018, 01:00

Guk pidió «hace meses en el Consejo Rector del Aula de Cultura que se abordara la situación laboral y retributiva de las profesoras del euskaltegi municipal. El presidente de la Junta del Aula, Koldo Iturbe, se negó a incluir en el orden del día la propuesta presentada». Por ello, este grupo municipal que aglutina a Podemos, Ezker Anitza, Equo e Independientes de Getxo llevó el asunto a los juzgados y una sentencia de primera instancia les ha dado la razón. No obstante, los responsables municipales recurrirán al Superior. De momento, el auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Bilbao esgrime que «la negativa del presidente a incluir la propuesta en el orden del día carece por completo de justificación legal y no está amparada en absoluto por ninguna norma». Además, «supone una infracción que vulnera el derecho de participación política de la demandante (Paula Amieva): el derecho a plantear sus propuestas basadas en su proyecto político». El juzgado advierte que el presidente del organismo, Koldo Iturbe, «tiene únicamente las atribuciones del artículo 9 de los estatutos y entre ellas no está la de incumplirlos según su libre arbitrio».

Por su parte, el equipo de gobierno «respeta pero discrepa de la sentencia». Según indicó un portavoz municipal, apelarán al Tribunal Superior de Justicia. Los responsables municipales opinan que el fallo no se pronuncia en lo relativo a un artículo legal de los estatutos del Aula de Cultura, que «otorgan al presidente la capacidad de determinar el orden del día y, para ello, ha de valorar las propuestas que, en su caso y conforme a la posibilidad otorgada por los estatutos, presenten los vocales». A su juicio, el presidente puede optar por dar luz verde o no incluir en la agenda qué propuestas de última hora tratar, aunque tendrá que aceptarlos siempre y cuando lo pida un tercio de los componentes de ese órgano. «El legítimo derecho a la participación de los vocales está perfectamente salvaguardado y regulado en los propios estatutos», aseguró.