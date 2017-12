Gorliz reclama a Costas la cesión de los aparcamientos de la playa para implantar la OTA El parking principal que da servicio al arenal cuenta con 500 plazas. / TERRY BASTERRA Los vecinos quedarán excluidos de la tasa, que pretende acabar con la saturación de vehículos que sufre la localidad en verano TERRY BASTERRA GORLIZ. Jueves, 14 diciembre 2017, 01:00

Gorliz sigue dando pasos adelante de cara a implantar la OTA en el municipio, una tasa que solo afectará a los visitantes. El Ayuntamiento ha aprobado la ordenanza municipal que establece el marco jurídico para instaurar esta medida y trabaja en la delimitación de las zonas para su aplicación en el que es uno de los principales enclaves turísticos de Bizkaia. La alcaldesa Arantza Etxebarria avanza que el Consistorio solicitará a la Demarcación de Costas la autorización para poder aplicar la OTA en los dos principales aparcamientos que dan servicio a la playa. El estacionamiento de mayor tamaño es el que se encuentra ubicado junto al límite con la vecina Plentzia y anexo al antiguo sanatorio, que ahora es una facultad de la Universidad del País Vasco. Tiene capacidad para cerca de 500 vehículos. De menor tamaño es el segundo de los parkings, el ubicado en la zona norte de la playa entre el hospital del Gorliz y el muelle de Astondo. Entre sus dos zonas de estacionamiento ronda las 125 plazas.

El Ayuntamiento debe pedir permiso a Costas para poder aplicar en estos dos parkings la OTA, al pasar estos espacios a ser de titularidad estatal como consecuencia del deslinde aplicado en Gorliz por la Demarcación. Este es último gran blindaje del litoral vizcaíno que le quedaba por acometer a la Administración central. Una vez se certifique la titularidad estatal de estos dos parkings el Consistorio podrá iniciar los trámites para solicitar la «cesión» de ambos espacios.

Esta cuestión es clave para la futura implantación de la OTA en Gorliz. La voluntad del Ayuntamiento es aplicar la tasa, incluyendo estas dos grandes zonas de aparcamiento junto a la playa. De no tener la autorización de Costas habría que replantear la iniciativa. Y es que no esconde la alcaldesa que la medida perdería su sentido si no afectase a estos dos parkings.

«No depende de nosotros»

Por ello la regidora insiste en que actualmente «no hay un proyecto definitivo» sobre la OTA y solo se ha redactado el marco jurídico». El deseo del gobierno local es que ese gravamen por aparcar se pueda aplicar de cara a la temporada de verano de 2018, aunque Etxebarria puntualiza que «no depende de nosotros» el cumplimiento de estos plazos. En función de la respuesta que de Costas se tomará una decisión definitiva. También queda por definir qué otras calles de Gorliz se podrán ver afectadas por la OTA. Por el momento la tasa aprobada a finales de octubre establece dos zonas de aparcamiento de pago entre las 9 y las 21 horas: una verde y otra azul. En la primera se podrá estacionar medio día o toda la jornada con un coste de 8 euros; en la segunda la primera media hora será gratuita y luego costará 70 céntimos 60 minutos, dos euros 120, tres 180 minutos y 4,5 euros cuatro horas. La tasa prevé que los vecinos queden exentos. Los propietarios con una segunda vivienda -se estima que la mitad de los 4.400 hogares de este municipio son de veraneo- podrán adquirir dos abonos por 50 euros presentado el recibo del IBI.