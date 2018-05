Gorliz clama contra la implantación de la OTA Vecinos concentrados en la tarde de ayer ante el Ayuntamiento de Gorliz. / E. C. Decenas de vecinos se concentraron ante el Ayuntamiento en contra de una tasa que comienza a funcionar hoy por primera vez TERRY BASTERRA T. BASTERRA GORLIZ. GORLIZ. Viernes, 1 junio 2018, 02:00

El rechazo de la ciudadanía de Gorliz por la forma en la que ha obrado su ayuntamiento para implantar la OTA en el municipio quedó patente en la tarde de ayer. Decenas de vecinos se concentraron ante el Consistorio en protesta «por la poca transparencia, comunicación y eficacia» en la elaboración de una ordenanza municipal que está generando numerosas quejas y problemas.

La convocatoria fue «espontánea», según relataba una de las asistentes. Se convocó apenas unas horas a través de las redes sociales. Los asistentes decidieron volver a manifestarse el martes a las 20 horas en el mismo punto para volver a mostrar su rechazo hacia la OTA. El enfado que no es tanto hacia la tasa en sí sino hacia cómo ha gestionado el Ayuntamiento su implantación. Se quejan de que no se ha informado adecuadamente. Han sido muchos los que se han enterado que su comienzo era inminente hace unos días cuando vieron que se pintaban de rojo, azul y verde las plazas de aparcamiento. Los comerciantes temen cómo puede afectar la medida a sus negocios y que puedan perder clientes. Mientras que muchos trabajadores que residen fuera del municipio critican que no se ha previsto un aparcamiento disuasorio donde poder dejar el vehículo o un abono al que puedan acceder.

La OTA empieza a funcionar hoy en la práctica totalidad de Gorliz. Afecta a52 calles y 3.111 plazas de estacionamiento. Los vecinos están exentos de abonar la tasa, salvo en los aparcamientos de la playa. Los propietarios de una segunda vivienda que paguen el IBI pueden acceder a dos bonos. El resto deben pagar por aparcar. Y en el resto se incluyen veraneantes de alquiler, hijos de residentes que viven en otros municipios, propietarios de negocios que pagan el impuesto de actividades económicas y trabajadores.

La ordenanza de la OTA en Gorliz «tiene flecos», «no está completa» y en su elaboración «nos hemos olvidado de una parte importante del municipio». Así de rotunda y sincera se mostró la alcaldesa de Gorliz, la jeltzale Arantza Etxebarria. Lo hizo en el último pleno municipal celebrado en la tarde del miércoles en el que los miembros del equipo de gobierno entonaron el 'mea culpa' por la implantación de la tasa.

«La ordenanza no la hemos hecho perfecta, pero está viva y abierta a modificaciones», garantizó la regidora, quien apuntó que otros municipios como Bilbao o Bakio, con más experiencia en esta medida, han modificado sus normativas recientemente para incluir nuevos aspectos en las mismas. «Era difícil que saliese perfecta a la primera. De haberlo logrado habríamos sido los primeros en conseguirlo», valoró.

Etxebarria rechazó en el pleno que la OTA se haya ocultado a los vecinos. «Hemos podido hacer cosas mal y rápido, pero la ordenanza se aprobó en marzo de 2017 y no se presentó ninguna alegación, mientras que en la modificación posterior se registraron once. La responsabilidad (de que no se haya conocido su entrada en funcionamiento) no es solo nuestra, también de la ciudadanía por no estar informada».