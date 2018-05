LA CLAVE Gorliz aprueba elevar hasta 1,4 millones el presupuesto del futuro polideportivo El Ayuntamiento quiere licitar este año las obras de una instalación en la que también se habilitará una sala para poder ubicar un gimnasio TERRY BASTERRA GORLIZ. Jueves, 10 mayo 2018, 02:00

Ya hay presupuesto definitivo para el futuro polideportivo de Gorliz. Ha pasado del millón de euros previsto inicialmente, a 1,439 millones. Esta subida se debe a varios motivos. Por un lado el estudio geotécnico del proyecto ha aconsejado reforzar los cimientos del pabellón polideportivo para compensar así cierta inestabilidad detectada en la zona de Urezarantza, donde se va a construir la instalación. Por otro se ha incluido en el presupuesto la dirección de obra y los trabajos necesarios para obtener los certificados de salud y seguridad.

La alcaldesa, la jeltzale Arantza Etxebarria, explicó en el último pleno extraordinario que «se ha tenido que elevar la cuantía del proyecto porque los técnicos han visto que los suelos no son tan estables como se creía», aunque detalló luego a este diario que no se trataba de un incidencia destacable y que no había supuesto un incremento reseñable sobre el presupuesto inicialmente previsto.

La previsión es poder iniciar el proceso de licitación de estos trabajos «cuanto antes» para que estén adjudicados este mismo año. Precisamente el motivo de la celebración del pleno extraordinario el pasado 26 de abril era realizar una modificación de crédito que permitiese recoger la totalidad del coste del proyecto en los presupuestos de este 2018 (inicialmente había reflejados 500.000 euros este año, ya que se iba a abonar de forma plurianual). De esta manera el Ayuntamiento de Gorliz puede optar a dos líneas de ayudas externas que permitirán costear parcialmente esta obra. Una de ellas la impulsa el Gobierno vasco, a través del programa EREIN, destinado a la promoción y desarrollo de las zonas rurales. La otra la impulsa el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación de Bizkaia.

En cuanto al polideportivo en sí, la alcaldesa de Gorliz avanzó que incluirá una pista para la práctica de diferentes deportes -futbito, balonmano, baloncesto-, una «pequeña grada» para acoger al público asistente, vestuarios y varias salas polivalentes. Una de ellas, indicó Arantza Etxebarria, servirá para acoger un gimnasio que se irá dotando de máquinas en los años venideros. En cuanto a las demás estancias, podrán acoger diferentes cursillos como pueden ser los de pilates.

La regidora destaca que Gorliz es un municipio que tiene falta de este tipo de instalaciones deportivas cubiertas. Por ello desde el gobierno local se impulsa este proyecto del pabellón cubierto para poder paliar esta carencia y dar respuesta a una demanda habitual de la ciudadanía del municipio.