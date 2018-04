Getxo suspende desde el 28 de abril los cursos de pádel, natación y tenis por la huelga en Fadura Los monitores protestaron en la Finca Santa Clara, donde se reunió el Consejo de Getxo Kirolak. / E. C. El Consistorio anuncia que no prorrogará el contrato a la empresa por la falta de acuerdo entre la compañía y los monitores TXEMA IZAGIRRE Martes, 17 abril 2018, 23:21

No habrá cursos de tenis, pádel y natación en Getxo Kirolak a partir del 28 de abril. El equipo de gobierno –formado por PNV y PSE– ha lanzado un órdago para que se arregle el conflicto que enfrenta a la empresa adjudicataria y a los monitores deportivos, que hoy protagonizarán su tercera jornada de huelga. Ambas partes tienen un plazo de menos de 15 días para cerrar un acuerdo y que los usuarios puedan seguir con normalidad las clases.

La espita saltó ayer en el Consejo Rector de Getxo Kirolak, celebrado en la Finca Santa Clara, frente a la que se concentraron en torno a una veintena de monitores subcontratados para protestar por sus condiciones salariales. Allí se votó por prorrogar estos tres cursillos hasta el mes de septiembre. La propuesta partía del propio equipo de gobierno, pero optó por abstenerse ante este conflicto que arrancó con la huelga del 7 de abril. El resto de grupos hizo lo mismo, salvo Guk, que votó en contra.

Esto deja los cursillos en el aire. Si para el 28 de abril no hay acuerdo entre empresa y monitores subcontratados se suspenderán las clases de tenis, pádel y natación. Solo se impartirán las que ofrecen los otros 17 profesores contratados por Getxo Kirolak. La contundencia del mensaje del responsable de Deportes municipal, Álvaro González, no deja lugar a dudas. «Pese a nuestra labor de mediación y a nuestra exigencia de que se sienten en la mesa de negociación con voluntad de acuerdo hasta que éste se produzca, las jornadas de huelga han causado un gran perjuicio a las personas usuarias y al propio organismo», reconoció. El concejal añadió que, tal y como están las cosas actualmente, «sería poco responsable alargar un contrato en estas condiciones». Getxo Kirolak anunció que no prorrogaba el contrato y que a partir de mayo empezaría a no girar los recibos a los inscritos en los cursos afectados por la medida

¿Podrían cambiar las tornas? Es posible si la adjudicataria presenta una propuesta y la aceptan los 54 monitores subcontratados. Solo en ese caso el gobierno local podría presentar in extremis la misma propuesta de alargar la concesión a la misma concesionaria.

Todo esto ha sido interpretado como un ultimátum por el sindicato ELA-STV. «Es una medida de presión y una amenaza de cara a los trabajadores. Parece ser que para el Ayuntamiento la forma de solucionar esto es amenazar y dejar a los vecinos sin clases de pádel, tenis y natación». Según un portavoz de esta central, «han dejado claro que si reivindicas y pides, te quedas sin trabajo».