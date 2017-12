El Getxo Rugby femenino visita al Pozuelo en busca de puntos

El Getxo Rugby femenino afrontará a las 17.00 horas de mañana la quinta jornada de la Liga Iberdrola visitando al Olímpico de Pozuelo con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones del inicio de la temporada. Las madrileñas serán un equipo complicado de batir. Están en la tercera plaza de la clasificación con quince puntos, diez más que las gualdinegras, que ocupan la séptima plaza. La delantera getxotarra, Lucía Masa, reconoce que en este partido «tenemos todas las de perder, pero tenemos como objetivo el desarrollar nuestro mejor juego, llevando a cabo una buena defensa y lograr sacar todos los puntos que podamos». Todo ello después de un largo parón competitivo que «nos ha valido para hacer autoanálisis y trabajar muchos aspectos del juego más a fondo, como puede ser el placaje o la presión defensiva».

Cambios positivos

Además, el técnico del Getxo Rugby, Beñat Lavín, podrá contar con algunas de las jugadoras convocadas por las diferentes selecciones y lesionadas que hasta ahora no han podido formar parte de las convocatorias. En este sentido, Masa considera que se «pueden producir cambios positivos debido a que hemos podido competir sin algunas compañeras y hemos ido muy justas y con gente jugando por primera vez en puestos para los que no estaban suficientemente preparadas».La delantera gualdinegra considera que «lo mejor que estamos haciendo esta temporada es crear un nuevo equipo. Y está siendo difícil porque estábamos habituadas a delegar en gente que ya no está en él». Además, opina que hay jugadoras que se están probando en nuevas posiciones «aunque es complicado hacerlo en este nivel».