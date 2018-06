El Getxo Hockey Stick rompe las barreras de la inclusión Equipo del club Getxo Hockey Stick de la categoría Plus, formado por jugadores con discapacidad intelectual. / E. C. Es el primer club del País Vasco formado por personas con discapacidad intelectual para practicar este deporte IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA GETXO. Miércoles, 13 junio 2018, 02:00

El club Getxo Stick Hockey se ha convertido en el primero del País Vasco en contar con un equipo de Hockey Plus, compuesto por personas con discapacidad intelectual con edades de entre 9 y 22 años, que compiten en torneos nacionales de igual a igual con otros equipos de plus compuestos por adultos. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación de Síndrome Down. Precisamente, este fin de semana se desplazarán hasta Madrid para competir en el Torneo de San Isidro del Club de Campo. Al igual que hicieron en diciembre, cuando viajaron a Barcelona, en esta ocasión estarán concentrados durante tres días, compitiendo con los mejores equipos estatales, acompañados de familiares y voluntarios de apoyo.

El club Hockey Stick Getxo, fundado en 2014, y que entrena en las instalaciones municipales de Fadura, también apuesta fuerte por el deporte femenino. Hace cinco años esta entidad deportiva también fue pionera en Euskadi en la creación de un equipo de categoría llamada «mamis», denominación que procede del ámbito internacional o +35, al estar compuesto por mujeres de más de 35 años, sin experiencia previa.

En la actualidad el equipo cuenta con alrededor de 30 jugadoras en esta categoría,reconocida oficialmente este año por la Federación española de hockey. «Son mujeres, la mayoría madres de los niños y niñas del club, algunas de las cuales nunca habían hecho deporte y menos aún un deporte de equipo», apuntan desde el club getxotarra.

Otra de sus peculiaridades pasa por romper las barreras de la edad que suelen acompañar a cualquier deporte de equipo. En este sentido, cuenta con jugadoras recién llegadas que superan los 60 años que «se han integrado perfectamente en el equipo de más 35 y competirán este julio en el mundial en la selección española +60, en Barcelona».

El club Hockey Stick Getxo se caracteriza ante todo un club de cantera, y cuenta con equipos en la mayoría de las categorías, a partir de 6 años y hasta senior, masculino y femenino, tanto en modalidad hierba como en sala. «Para nosotros todos los jugadores cuentan, son importantes y todos tienen la opción de participar y jugar en la liga escolar, en la federada y en los torneos, de acuerdo con su edad y categoría».

A pesar de ser un deporte minoritario es sorprendente el crecimiento experimentado por el club getxotarra en número de jugadores de todas las categorías, que ha sido de hasta un 30% durante los 3 últimos años. En cuanto a resultados deportivos, también han tenido una gran progresión logrando esta temporada grandes resultados, teniendo en cuenta que es un club de reciente creación, como el primer puesto de la copa de hockey sala de Euskadi del equipo cadete F.

Uno de los principales objetivos del Club de cara a la próxima temporada pasará por «ampliar el número de socios y conseguir suficientes jugadores para todos los equipos en la modalidad hierba, en particular las categorías cadete, juvenil y senior masculino». Por este motivo, invitan a todas las personas que quieran conocer este deporte, se acerquen el martes y jueves de la semana que viene, en las instalaciones de Fadura, Getxo, en horario de 18 a 20 horas a una jornada de puertas abiertas.