El Getxo estrena su casillero Imagen de la presentación del equipo, que realizó varios fichajes para intentar subir de categoría :: C.D. GETXO El conjunto suma su primer punto al empatar ante el Bermeo en la cuarta jornada de liga, rompiendo la mala racha IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA GETXO. Miércoles, 20 septiembre 2017, 02:00

La maldición se rompió, y el Getxo, que prácticamente renovó su plantilla respecto a la de la anterior campaña realizando varios fichajes con la intención de armar un conjunto capaz de lograr el ascenso, empieza a levantar cabeza tras la mala racha que se ha apoderado del equipo en el arranque liguero. El conjunto gualdinegro ha tenido que esperar hasta la cuarta jornada para estrenar su casillero de puntos gracias al empate cosechado en el feudo del Bermeo, en un duelo entre equipos situados en puestos de descenso. El tanto logrado supone el primero en lo que va de campeonato oficial, en el que suman cinco goles en contra. Una situación que les sitúa como colistas del grupo vasco de Tercera División.

El entrenador del Getxo, Ramón Castelo, no ocultó la importancia de sumar el primer punto de la temporada de cara a «poder trabajar con algo más tangible y comprobar que lo realizado en los entrenamientos no cae en saco roto». Todo ello en un «buen partido por nuestra parte donde no estuvimos lejos de llevarnos los tres puntos», máxime cuando con el uno a uno en el marcador «nos anularon un gol, una decisión más que dudosa por parte del colegiado», destaca.

Los gualdinegros ofrecieron una muy buena imagen a lo largo del partido, «pero fue una pena que cuando mejor estábamos sobre el terreno de juego y con las sensaciones que nos podíamos llevar del partido, llegó el gol de nuestro rival que nos trastocó un poco». Si bien a diferencia de anteriores compromisos ligueros «supimos rehacernos para empatar incluso contamos con más ocasiones para ganar», resalta.

Copa Federación

Aunque los bermeanos «también contaron con alguna oportunidad para desnivelar el marcador», reconoce el titular del banquillo de Fadura, consciente de que «se podía haber decantado para cualquiera de los dos equipos». Por todo ello «estoy muy contento con el trabajo de los jugadores, siendo muy prácticos para adaptarnos al estado del terreno de juego», muy afectado por la lluvia. El único 'pero' que pone a la labor realizada por lo gualdinegros radica en que «un fallo nos volvió a penalizar con un gol en contra. Debemos mejorar en algunos aspectos». Una vez estrenado el casillero, ahora la mira está puesta en conseguir la primera victoria liguera con el valor añadido de hacerlo ante su afición, en el partido que se disputará a las 11.30 horas del próximo sábado en Fadura, donde recibirán al Aurrera de Vitoria. «Espero que seamos capaces de sacarlo adelante para ver las cosas con otra perspectiva», se muestra esperanzado el 'míster' gualdinegro.

Además obtener la victoria, aventajarían a los alaveses en un punto, «algo que nos aportaría tranquilidad e, incluso, nos permitiría escalar en la clasificación». Antes de este compromiso liguero, a las 20.00 horas de hoy debutarán en la Copa Federación frente a la Real Sociedad C. «Un torneo que nos hace mucha ilusión. Esperamos poder pasar diversas fases», concluye Castelo.