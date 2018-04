Getxo devolverá el dinero a los usuarios afectados por la huelga en los servicios deportivos Parte de los monitores subcontratados de Getxo Kirolak ayer, con una pancarta en la carretera. / e. c. El Ayuntamiento ha convocado hoy a la empresa adjudicataria y a los trabajadores para que lleguen a un acuerdo y no se repitan los paros TXEMA IZAGIRRE Miércoles, 11 abril 2018, 23:34

Aunque no se han dado a conocer las cifras sobre las personas que se vieron ayer afectadas por la huelga en los servicios deportivos municipales, el Ayuntamiento ha anunciado que Getxo Kirolak devolverá el dinero a los abonados a los cursos deportivos que ayer no recibieron clase. Las instalaciones se dejaron abiertas para que los inscritos a los cursillos pudiesen utilizarlas para practicar deporte si así lo deseaban, ya que no iban a disponer de un monitor.

Las movilizaciones de 52 de los 48 monitores subcontratados comenzó a las 8:30 horas. Colocaron carteles por todos los barrios de Getxo para que se conozcan las reivindicaciones. A las 13 horas se manifestaron medio centenar de personas frente al polideportivo de Fadura, cerca de la entrada al edificio de piscinas, e hicieron cortes simbólicos de la carretera. «Estamos todo el día pringados aquí esperando para dar un par de clases. Nos pagan por las horas del cursillo y cuando hay vacaciones no cobramos. Queremos que nos paguen para poder sobrevivir y que no nos corten el agua o la luz porque no nos llega para abonar el recibo», lanzó uno de los huelguistas, que recalcó que la pretensión no es ganar igual que los monitores contratados por Getxo Kirolak (17), sino que les ofrezcan «unas condiciones dignas».

Desde el sindicato ELA inciden en que estos trabajadores «solo quieren un convenio y dignificar las condiciones laborales». Por su parte, el Ayuntamiento apuntó ayer que «exige» a ambas partes -empresa adjudicataria y trabajadores- que «se sienten cuanto antes en la mesa de negociación y aborden sus diferencias con voluntad de acuerdo hasta que el mismo se produzca». Indicaron que, de ninguna forma van a «sustituir a ninguna de las dos partes implicadas en este diálogo, por respeto precisamente a la negociación colectiva». Tras la huelga de ayer se anunció que hoy al mediodía habrá una reunión a tres bandas -con representantes de Getxo Kirolak, empresa y sindicatos-, según pudo saber este periódico.

Desde el equipo de gobierno, al que apuntan desde EH Bildu como culpable de todo el entuerto por privatizar un servicio público, defendieron que en los pliegos de adjudicación del servicio introdujeron «sendas cláusulas de garantía salarial que iban más allá de lo establecido en el propio convenio del sector». A eso añadieron que, «a día de hoy las retribuciones brutas abonadas superan en un 34% las establecidas en el convenio», mientras que fuentes de la empresa Sport Studio -la adjudicataria del servicio de la que dependen estos monitores subcontratados-, incidieron en que estos trabajadores cobran «casi un 30% por encima del convenio sectorial» establecido para esta actividad. Si no hay acuerdo entre las partes está previsto que la huelga se repita los días 17 y 18 de abril.