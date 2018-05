Getxo no derruirá la Nagusien Etxea salvo que lo apruebe el pleno Mayores de Romo en el pleno de ayer. / T. I. Guk, EH Bildu, PP y Ciudadanos apoyaronuna moción en la que se reclamaba destinar más medios a la sede de los jubilados de Romo XEMA IZAGIRREGE TXO. Jueves, 31 mayo 2018, 02:00

La Nagusien Etxea de Romo seguirá donde está y no se tirará, siempre que no haya una mayoría política que lo apoye y lo apruebe en una sesión plenaria. Así lo garantizó ayer el gobierno municipal. «El edificio no se va a derribar hasta que haya un acuerdo plenario al respecto», aseguró la responsable de Servicios Sociales, Elena Coria. La concejala apuntó que el centro «se encuentra abierto y solo se han traspasado los servicios de peluquería, podología y masajes» a la nueva Romo Kultur Etxea (RKE). A eso añadió que «la Junta Directiva (de la Nagusien Etxea) sabía que si no querían el traslado, no se iba a dar».El

PP sacó adelante en esta misma sesión añadir 200.000 euros más para el mantenimiento de edificios públicos: «Ahí pelearemos para que parte de ese dinero se destine a la Nagusien Etxea», dijo el concejal popular, Iñaki Gamero. Pero eso para nada convenció a los 20 jubilados de Romo que se presentaron en el salón de plenos para protestar contra el traslado previsto de estas instalaciones.Hu

bo algunos momentos de tímidos abucheos y hasta cuatro interrupciones que cortó el alcalde, Imanol Landa. Las intervenciones de los componentes delgobierno (PNV y PSE) no convencieron a estas personas, que ayer consiguieron sacar adelante una moción a su favor, presentada conjuntamente por Guk, EH Bildu y Ciudadanos. El Partido Popular respaldó este texto en el que se requirió que el Ayuntamiento de Getxo «garantice y presupueste los medios materiales y humanos necesarios para que puedan seguir realizando su actividad normal» en los actuales locales de la calle Lope de Vega, tal y como lo han hecho durante los últimos 30 años.Ad

emás pidieron «devolver» los servicios que el equipo de gobierno ha trasladado a la RKE, donde los responsables municipales quieren fijar la nueva sede. La iniciativa dek gobierno planteaba demoler la Nagusien Etxea para levantar en su lugar viviendas de protección oficial.