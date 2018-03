Getxo demolerá en instituto de Aiboa para levantar allí la nueva sede de la Brigada de Obras Edificio del antiguo instituto de Aiboa, que el Ayuntamiento de Getxo quiere demoler. / Pedro Urresti El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para contratar los trabajos de redacción del proyecto a los que destinará 300.000 euros TXEMA IZAGIRRE Martes, 20 marzo 2018, 21:56

El Ayuntamiento de Getxo planea demoler el antiguo instituto de Aiboa para construir en este espacio las que serán las futuras instalaciones de la Brigada de Obras Municipal. La Junta de Gobierno ya ha dado luz verde a la elaboración de este plan, al que se ha llamado 'Aiboa Berria', y ha iniciado el proceso de licitación de los trabajos de redacción de este proyecto por un importe de 300.000 euros. El plazo de ejecución tope para concluir el diseño y las características que tendrán las nuevas instalaciones es de 15 meses.

La Brigada de Obras ocupa actualmente la antigua nave que fue sede de los bomberos durante años. También el solar contiguo, incluido el gran edificio allí existente. Pero en las nuevas instalaciones municipales que se planean levantar en lugar del antiguo instituto también se llevaría el archivo municipal, que dejaría de guardarse en los bajos de la Casa Consistorial.

El edificio que albergó el IES Aiboa está deteriorado y presenta grietas en las paredes. La razón de este estado se debe a la inestabilidad del terreno en el que fue levantado. El inmueble no aporta la seguridad precisa y no reúne las condiciones adecuadas para ser utilizada como instalación educativa. No obstante, a día de hoy los operarios municipales hacen uso del que fuera Instituto de Enseñanza Secundaria Getxo II a modo de almacén.

El traslado a la nueva propuesta de ‘Aiboa Berria’ suscita quejas de otras fuerzas políticas, que ya abiertamente se han mostrado partidarias de ubicar a los operarios municipales de Obras y Servicios en el extrarradio de la localidad.

El motivo que defienden es que la mayoría de los ayuntamientos tratan de sacar del casco urbano este tipo de actividades. «Se pueden considerar industriales, porque allí sueldan, cortan y hacen otros trabajos típicos de talleres», valora Kike Prada. Por eso el concejal de Guk plantea ubicar esta instalación en el polígono de la gasolinera de Andra Mari, donde ya hay en plena actividad talleres de ese tipo.

Guk propone además que en el antiguo instituto de Aiboa se habilitasen un centenar de pequeños apartamentos sociales. Su objetivo principal sería que sirviesen para facilitar la emancipación de los jóvenes, aunque también podrían destinarse a otros sectores de población con dificultades para acceder a la vivienda.

La propuesta de Guk, según Prada, permitiría liberar el bloque ocupado en la actualidad en Alango, donde la formación plantea construir también otro centenar de apartamentos similares, que ellos proponen que sean en régimen de alquiler social. Por su parte, hay que apuntar que las antiguas dependencias que utilizaron los bomberos en Algorta están en mal estado, incluida la vieja tejavana de fibrocemento que tiene en la cubierta; un material contaminante que deberá retirar una empresa especializada.