«Me encanta que me llamen friki»

Dedican semanas y meses a la elaboración de algunos de sus atuendos. Lo hacen por hobby, aunque es una afición cara a la que destinan una parte importante de sus ingresos y de su tiempo. Buscan «meterse en la piel» de sus personajes favoritos, no solo a nivel estético, también tratan de reproducir su personalidad. Son los amantes del ‘cosplay’, la palabra que se utiliza para clasificar a quienes se disfrazan de los protagonistas de los cómics, películas y series de dibujos animados y videojuegos de origen japonés.

Laura Niko y Miyuki Kurame, procedentes de Granada, son dos de sus máximas exponentes en España con varias participaciones en certámenes en el extranjero. Tras estos nombres artísticos hay años de dedicación a la recreación de esta vertiente de la cultura japonesa que tiene una legión de seguidores, como se puede ver este fin de semana en Festival Manga de Getxo.

«Nos hacemos los trajes de nuestros personajes favoritos. Para nosotras es importante que nos guste tanto su estética como su personalidad. En mi caso siempre opto por chicas malas o por chicos divertidos. Miyuki, en cambio, prefiere los hombres muy serios y misteriosos», explica Laura Niko.

«Más que un hobby, es un estilo de vida al que le dedicamos mucho tiempo y dinero. Nos hacemos nosotras los trajes, incluidos los materiales. Los más sencillos nos llevan entre uno y dos meses. Hay otros a los que hemos dedicado 600 horas. Empezamos desde la nada. Cosemos las telas, elaboramos las pelucas, las armas y las armaduras. Hemos experimentado hasta con resina para fabricar botones y otras piezas de los trajes», detallan estas granadinas, que suman diez y siete años dedicándose al ‘cosplay’ .

Estrellas invitadas por la organización del festival getxotarra, que se celebra este fin de semana bajo una carpa en la plaza de la estación de Las Arenas, explican que esta afición también tiene su parte dura: «Estos disfraces y armaduras son incómodos y vestirlos durante horas cansa y te puede acabar produciendo heridas».

Un tipo de Pokemon

La cita de Getxo es un referente para toda la zona norte. De Logroño han llegado Andrea Castellanos, Félix Palacios y Patricia Zapatero. Vienen disfrazados de Mimikyu, un tipo de Pokemon. Amantes del Anime -que es como se llama en el argot a la animación japonesa-, suelen acudir disfrazados a este tipo de eventos. «Me encanta ser una persona que no eres tú por un día y estos festivales son geniales porque vemos que hay mucha más gente como nosotros. Hay quien me llama friki, pero para mí no es un insulto y me encanta», confiesa Andrea.

Sus compañeros destacan la elaboración de los atuendos. «Es una satisfacción crear algo con tus manos y hacer algo diferente a lo de siempre. A algunos les gusta la pesca o el fútbol, a nosotros disfrazarnos de nuestros personajes favoritos», añaden Félix y Patricia.