«He ido evolucionando de menos a más en cada ronda» El joven sujeta el galardón, un molino de Aixerrota. / ENDIKA MARTÍNEZ El valenciano Bernabé Zapata, de 20 años, se alza con el premio en la modalidad individual del XXVII Torneo Internacional de tenis de Getxo IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA getxo. Martes, 11 julio 2017, 02:00

El tenista valenciano Bernabé Zapata se ha convertido por derecho propio en una de las firmes promesas del tenis nacional, como dejó patente al lograr el triunfo en el XXVII Torneo Internacional de Tenis de Getxo tras derrotar a su paisano Carlos Taberner en la final celebrada en la pista central de Jolaseta el pasado sábado. El deportista de 20 años ha cerrado su gira vasca con una semifinal en el Open Kiroleta de Bakio, logrando escalar hasta el puesto 304 del ranking profesional mundial, ATP. Zapata sucede en el palmarés del torneo getxotarra a Ricardo Ojeda, y consolida un año de éxitos tras ser convocado el pasado mes de febrero por Conchita Martínez como quinto hombre para la eliminatoria de la Copa Davis frente a Croacia, formando equipo con Feliciano López, Marc López, Roberto Bautista y Pablo Carreño. También pudo medirse a uno de sus ídolos, Rafa Nadal, en la primera ronda del campeonato de España de dobles.

-La verdad es que me he encontrado fenomenal desde el primer día. He ido de menos a más, evolucionando en cada ronda, jugando muy bien, Ha sido inmejorable.

Jugamos juntos desde pequeños y es muy bonito y diferente jugar una final contra él. Vamos evolucionando juntos, si bien aunque somos muy amigos, sobre la pista no existen amigos y vamos a darlo todo, fuera es otra cosa (risas).

- Es muy bonito poder jugar en Jolaseta. Resulta un campeonato muy social que es muy complicado a la hora de un torneo de la categoría 'Futures'. La organización es muy buena, estamos muy bien atendidos y prácticamente durante toda la semana hay mucho público, algo que es de agradecer. Además en la final las gradas estaban repletas con y eso a los jugadores nos anima muchísimo.

Así es. Han sido dos buenas semanas por el norte. No me puedo quejar. Además he sumado 24 puntos y me pongo en el puesto 304 del ranking profesional mundial, ATP, algo que no está nada mal.

- Mi próxima cita es un circuito que se juega en la Comunidad Valenciana, formado por los torneos de Xátiva, Gandía y Denia. Posteriormente empezaré con campeonatos del calendario Challenge.

- Principalmente están siendo muy buenas estas últimas semanas. También he logrado ganar hace dos semanas en Alemania, llegar a cuartos de final en diferentes campeonatos, o una final en Javea.

Resultó una experiencia inolvidable poder compartir esos días con jugadores de la talla de Feliciano López, Marc López, Roberto Bautista y Pablo Carreño. Me vino muy bien para seguir aprendiendo.

Es espectacular poder enfrentarte a uno de tus ídolos. Resultó muy bonito poderle conocer, hablar con él y, también, que él conozca a los jóvenes tenistas.

- Lograr entrar entre los cien primeros del ranking mundial. Como reto más cercano, empezar a jugar campeonatos Challenge, categoría superior a 'Futures', y quizás alguna previa en ATP.