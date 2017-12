Erandio da luz verde a un presupuesto de 33 millones que prevé 1,7 en inversiones Imagen de archivo de un pleno municipal. / PEDRO URRESTI PNV y PSE sacan adelante el proyecto con la abstención del PP y el rechazo de EH Bildu, Ganemos y el concejal no adscrito IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA ERANDIO. Viernes, 22 diciembre 2017, 01:00

El equipo de gobierno de Erandio, integrado por PNV y PSE, dio ayer luz verde al presupuesto para el 2018. En total, el Consistorio gestionará 33 millones, una cantidad un 5 % superior a la de este año. 1.725.000 euros se destinarán a inversiones. Las más significativas serán acometer el saneamiento de Goikoa-La Magdalena, construir unas pistas de skate en Astrabudua, la urbanización de la calle Alkone y de la trasera de Tartanga en Altzaga. La cantidad destinada a inversiones es superior a la del pasado ejercicio en casi 370.000 euros, pero muy alejada de los 2,2 millones que se destinaron hace cuatro años a este fin.

La mayor parte del montante se utiliza en «abrir la persiana» del Ayuntamiento. Es decir, a los gastos corrientes del municipio y a los de personal, que se llevarán el 90% del presupuesto. El primero de los apartados cuenta con una partida de 16,1 millones, mientras el segundo asciende a 13,3. Por departamentos, Obras, Servicios, Medio Ambiente y Urbanismo se llevará el grueso del presupuesto con 9,8 millones, incluidas las inversiones. Por su parte, Salud Pública, Consumo, Igualdad y Deportes recibirá 3, 5, mientras que Acción Social y Cooperación al Desarrollo administrará 2,5. El alcalde, Joseba Goikouria, destacó que «todas las áreas reciben un ligero impulso».

Las principales fuentes de financiación de las arcas locales son las transferencias corrientes, capítulo que incluye las subvenciones de entidades supramunicipales como Udalkutxa, que aportará 16,7 millones, o los ingresos por impuestos directos, que alcanzarán los 7,8. El alcalde defendió que las cuentas se caracterizan «por su racionalidad, prudencia y sobre todo, coherencia con las políticas previstas. Están supeditadas a la situación real y a las posibilidades de financiación existentes».

En este sentido, defendió este equilibrio presupuestario con la «máxima que siempre rige nuestra gestión: No gastar más de lo que se ingresa». Un argumento que no convenció a la oposición, que, salvo el PP, que se abstuvo al haberse incluido en las cuentas 12 de sus enmiendas por valor de 400.000 euros, se posicionó en contra. La portavoz de Ganemos Erandio, Arantxa Cenitagoya, aseguró que «contamos con casi dos millones de euros más y los vecinos no lo van a notar en sus bolsillos ni tampoco verán mejorado el pueblo». Según sus postulados, «hay departamentos que no cubren necesidades, como el de Acción Social».

La portavoz de EH Bildu, Ana Crespo, denunció la «existencia de carencias crónicas» y puso como ejemplo la «desastrosa organización del Ayuntamiento, la escasa participación ciudadana o la falta de una política general de Acción Social, donde solo se hacen cosas puntuales». Finalmente advirtió que los 415.000 euros dedicados a Ayudas de Emergencia Social «no son suficientes. Según vuestros propios datos, necesitaréis 600.000 euros». Finalmente, el concejal no adscrito, Rafa Vaquero, volvió a reclamar «la reducción de dietas y salarios de la Corporación».