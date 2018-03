Erandio retira al año 370 kilos de cacas de perro de sus calles y zonas públicas Pedro Urresti Una nueva campaña municipal trata de concienciar a los dueños de perros para que recojan las heces de sus mascotas IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Miércoles, 21 marzo 2018, 01:34

370 kilos. Esa es la cantidad de cacas de perro que retiran al año los servicios municipales de Erandio de sus calles y espacios públicos. Este hecho es uno de los que más quejas ciudadanas genera en el municipio y el Ayuntamiento quiere atajar este problema de convivencia ciudadana. Por este motivo pondrán en marcha en los próximos días una campaña de concienciación con el buzoneo del folleto informativo y que se ha denominado ‘Orgulloso de los míos! Orgulloso de contribuir por un Erandio más limpio’.

Esta campaña, la primera de las tres que se llevarán a cabo a lo largo del año, tiene como objetivo «informar y concienciar a los dueños de mascotas, para que cambien de actitud y lograr entre todos un mayor grado de convivencia, respeto y salubridad», apuntó Jorge González, delegado de Salud Pública.

González, reconoció a renglón seguido que «sólo es una mínima parte de los dueños los que no respetan la ordenanza de tenencia de animales». No obstante, este departamento municipal ha recibido por «distintos cauces, quejas sobre este tema por lo que a la vista de esa relajación en el cumplimiento de esas normas hemos considerado conveniente reforzar la información». Además, la no recogida de los excrementos en las vías públicas puede acarrear una sanción de hasta 300 euros.

En la actualidad Erandio cuenta con una población de mascotas de más 4.600 animales. Una parte de ellos -no todos- deja cerca 370 kilogramos de deposiciones al cabo del año en las calles y espacios públicos del municipio porque sus dueños no los retiran. El gasto económico que acarrea para las arcas municipales la recogida de heces y el cuidado de las zonas específicas para los animales de compañía supone casi 50.000 euros anuales.

El folleto detalla que «el suelo y las paredes pueden absorben la orina y es un foco de infecciones», además de los consabidas molestias por olores, suciedad y daños en los materiales de fachadas de establecimientos comerciales, hosteleros, portales y garajes. Una situación que «representa una falta de respeto y daño a las personas propietarias de esos locales».