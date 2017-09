Erandio lanza 3.000 bonos descuento canjeables en 89 comercios y locales hosteleros

Después de la buena acogida de la primera campaña del 'Erandio Bonoa', el Ayuntamiento pondrá en marcha a partir del uno de octubre una nueva edición de esta iniciativa de apoyo al comercio local, apuntó la concejala jeltzale, Egokiñe Angulo. La misma cuenta con el apoyo de Comercios Unidos de Erandio, y la Asociación de Comerciantes de Astrabudua.

El Ayuntamiento ha invertido 15.000 euros en la iniciativa y va a editar 3.000 bonos que se podrán adquirir al precio de 15 euros con cualquier tarjeta de crédito o débito, en los cajeros multiservicio de Kutxabank o en la página web: www.kutxabank.es. Los mismos se podrán canjear en 89 comercios del municipio, 13 más que en la pasada edición, para realizar compras por valor de 20 euros hasta el 31 del próximo mes. La principal novedad de esta edición radica en que «se ha permitido participar al sector hostelero», apuntó Angulo. Todos los establecimientos adheridos serán reconocibles por un logotipo que lucirán en sus escaparates. Los clientes podrán adquirir un máximo de tres bonos por tarjeta y no serán acumulables en una misma compra. Tampoco se «podrá exigir a los comercios la devolución de dinero en metálico si la compra no alcanza los 20 euros», advirtieron los promotores del 'Erandio Bonoa'. Las autoridades municipales han puesto en marcha la redacción de una nueva edición del Plan Especial de Revitalización Comercial. Han diseñado diversas intervenciones participativas abiertas al sector y a los consumidores hasta el próximo mes de noviembre. La radiografía del tejido comercial y hostelero estará concluida a finales de año, si bien sus resultados se comenzarán aplicar a principios del próximo año. Entre algunos retos que se han fijado a la hora de redactar el PERCO, pasan por «intentar cambiar la imagen que los más jóvenes tienen del comercio local, pues creen que no tiene una oferta textil suficiente». También la venta 'online', será objeto de debate debido a que «es uno de los 'handicaps' a los que debe hacer frente nuestro tejido comercial», concluyó Angulo.