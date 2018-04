Erandio aprueba subir un 80% el precio de las plazas de la residencia municipal Pese al incremento de las plazas el gobierno local asegura que «nadie se va a quedar en la calle por cuestiones económicas» IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Viernes, 27 abril 2018, 00:11

El precio de la estancia en el Hogar-Residencia San José se incrementará en casi un 80% con respecto a las tasas vigentes. Los residentes con autonomía para manejarse cotidianamente pasará de abonar 1.257,70 a 2.280 euros al mes, mientras que las 32 plazas concertadas con la Diputación destinadas a personas con diferentes grados de dependencia tendrán un coste económico de 2.565 euros a cargo de las arcas forales. La medida fue aprobada ayer en el transcurso de un pleno que no estuvo exento de reproches por parte de varios grupos de la oposición.

La delegada municipal de la residencia, Maite Pérez, tranquilizó a los familiares y residentes con el argumento que «nadie se va a quedar en la calle por cuestiones económicas». Esta subida que no se realizaba desde «por lo menos quince años», tiene como objetivo «equipararnos a los designios de la Diputación».

En este sentido, dejó patente que «después de Getxo, somos la localidad con las tasas más baratas de Bizkaia». Además, las autoridades municipales están trabajando en una nueva ordenanza para regular el Hogar- Residencia San José, que incluirá importantes modificaciones como el dinero que les quedará a los residentes de sus pensiones para sus gastos personales. «En la actualidad perciben 60 euros mensuales, y ahora queremos incrementarlos hasta los cien», detalló Pérez.

Unos argumentos que no convencieron a parte de la oposición municipal. La portavoz de Bildu, Ana Crespo, calificó de «terrible», la subida aprobada con la que «no estamos de acuerdo ni con el fondo ni las formas». Desde Ganemos rechazaron también la propuesta que «pocas pensiones pueden asumir», en palabras de su concejala Miren Arantxa Cenitagoya. Finalmente, el edil no adscrito Rafa Vaquero, recordó que es un «servicio público y no se puede pretender que el total del gasto corra a cargo de los usuarios como sucede en el sector privado». La medida salió adelante con los votos de PNV, PSE y PP.

Por otro lado ayer su puso fin al largo recorrido para conocer el inventario de caminos de titularidad pública de Erandio. En el pleno se dictó resolución para las 13 alegaciones presentadas a la segunda fase del documento, de las que solo fueron estimadas dos. Con este paso administrativo que contó el apoyo de PNV, PSE, PP, la abstención de Ganemos, y el rechazo de Bildu y el concejal no adscrito, el Consistorio recupera 130 sendas ubicadas en el entorno rural.

La portavoz de la asociación Auzokan Herrikoi Elkartea de Erandio Goikoa, que presentó once de esta alegaciones, solicitó que el inventario cuente con un anexo «donde se incluyan los caminos con indicios de ser públicos y que ahora no se recogen por si un día aparece documentación que lo confirme». En este sentido, el concejal de Urbanismo Egoitz Bilbao, indicó que se trata de un documento «vivo donde se pueden incluir modificaciones en un futuro».

El inventario de caminos de Erandio viene a dar solución a una asignatura pendiente desde que la localidad se desanexionó en 1983 de Bilbao, con la elaboración de un catálogo de caminos y vías públicas no destinadas fundamentalmente a la circulación de vehículos.

Finalmente, las bibliotecas de Erandio, ubicadas en los barrios de Altzaga y Astrabudua, contarán con un nuevo normativa de uso aprobada por unanimidad. La misma regula el préstamo de libros, el acceso a estos servicios o el uso de las salas donde no se autoriza «la reserva de plazas mediante ningún procedimiento», como suele suceder en época de exámenes. Tampoco se permitirá abandonar los puestos de lectura o estudio por «un tiempo superior a los veinte minutos».