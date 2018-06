Diferencias entre feriantes y Ayuntamiento dejan a Leioa sin barracas El Consistorio asegura que hasta que las atracciones no cumplan con las medidas exigidas no permitirá su apertura TERRY BASTERRA LEIOA. Sábado, 16 junio 2018, 02:00

Las fiestas en Leioa empiezan con polémica. Lo hacen incluso antes del inicio de los festejos, que arrancarán de forma oficial el jueves aunque ya este fin de semana tienen algunos actos previos. Ayer era uno de ellos. Por la tarde estaba prevista la apertura de las barracas, que este año estrenan nueva ubicación en un aparcamiento próximo a la parada del metro. Pero no lo hicieron. La revisión técnica a la que sometieron los técnicos municipales a las atracciones determinó que dos de ellas eran de un tamaño superior a lo requerido en las bases del contrato.

Este hecho llevó al Ayuntamiento a tomar la decisión de no autorizar su apertura hasta que se cumpliesen «las dimensiones establecidas y cuenten con las medidas de seguridad». Fuentes municipales explicaban que, debido a este mayor tamaño de dos barracas, hay puntos del recinto ferial donde no se cumple la separación necesaria entre atracciones y no se deja la anchura exigida para el paso de las personas. «No nos vamos a arriesgar a abrirlas si no se cumplen todas las medidas de seguridad», recalcaban las mismas fuentes.

El Ayuntamiento ha solicitado a la Asociación de Feriantes que sustituya las dos atracciones que no cumplen con el tamaño acordado para permitir la apertura de las atracciones.

Los feriantes ven la situación de forma diferente. Pablo Gómez, uno de los afectados, reconoce que dos de las barracas sí superan en unos metros el tamaño acordado, pero pese a ello asegura que «se cumplen los 3 metros de separación entre atracción y atracción» tal y como se han colocado en el aparcamiento. También que todas ellas cumplen con las medidas de seguridad. El feriante critica que el aviso del ayuntamiento les ha llegado tarde, sin tiempo apenas para reaccionar. «El plazo para presentar ofertas para traer las barracas se abrió el pasado viernes y se cerró este martes. Es muy poco tiempo. Y hasta ayer (por el jueves), cuando ya teníamos las atracciones instaladas no nos han dicho que había este problema», afirmaba. Gómez también añadió que, al ser todo el contrato por un lote, «si hay incumplimiento del contrato, como nos dicen, lo es de todos».

Las negociaciones entre Ayuntamiento y feriantes siguen estos días, pero ninguna de las partes descarta que se pueda dar el caso de que Leioa se quede sin barracas estas fiestas.

Desde Esnatu criticaban ayer la gestión de las fiestas que realiza el equipo de gobierno. Consideran que la partida que se destina a los festejos no es adecuada y que la programación es mejorable. Y se mostraban molestos por el hecho de que no se permita la apertura de las atracciones de feria «cuando el problema es de medidas y no de seguridad».