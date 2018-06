Diez años de la última gran riada en Getxo Los servicios de emergencias rescataron a 50 personas y las lluvias inundaron carreteras. Los daños en las viviendas fueron cuantiosos. / E. C. Las lluvias torrenciales de junio de 2008 obligaron a rescatar a 50 personas y los daños ascendieron a 11 millones de euros TXEMA IZAGIRRE GETXO. Sábado, 2 junio 2018, 02:00

La noche del 1 al 2 de junio de 2008 sigue muy viva en la memoria de los getxotarras. En menos de 24 horas cayeron más de 100 litros de agua por metro cuadrado. El diluvio cogió desprevenido a todo el mundo. Ninguna agencia había dado la alerta. El Gobela se vio incapaz de absorber tanta agua en tan poco tiempo y se desbordó en toda su cuenca. Las inundaciones afectaron también a Berango, Sopela, Urduliz, Leioa, Erandio o Sondika, pero fue la parte baja de Getxo la que se llevó la peor parte. Efectivos de la Ertzaintza y la Cruz Roja, vestidos con trajes de neopreno, tuvieron que evacuar de sus viviendas a medio centenar de personas. 32 familias habían quedado aisladas. El agua alcanzó los dos metros de altura en el interior de las casas más próximas al pantano de Bolue. Los daños materiales fueron cuantiosos. Decenas de viviendas, garajes, vehículos y objetos de valor se vieron afectados. El Ayuntamiento puso coste a la catástrofe. En apenas unas horas se registraron daños por valor de 11 millones de euros.

El propio alcalde, Imanol Landa, lo recuerda aquellos días como los más duros de su etapa como alcalde. A partir de ese momento las administraciones públicas tomaron cartas en el asunto. No querían que se repitiese lo sucedido. El Ayuntamiento realizó fuertes inversiones en acondicionar la red de saneamiento, mientras la Agencia Vasca del Agua (Ura) gastó millones en mejorar el encauzamiento, cambiar los puentes que actuaban como presas o ensanchar el río. También se crearon zonas inundables, balsas donde retener miles de metros cúbicos de agua.

El tiempo ha pasado. La capacidad de desagüe del río ha aumentado y no se han vuelto a registrar episodios tan graves de crecidas. Se ha cumplido una década desde aquella fatídica noche en la que incluso se llegó a evacuar a los invitados de una boda en Fadura o desalojar la discoteca The Image de Berango. Aquello fueron anécdotas. Lo peor se lo llevaron los vecinos. Los residentes. Aún así algunos mantienen vivas en sus retinas las estampas vividas en 2008 para que nadie baje la guardia, porque todavía hay puntos negros en Larrañazubi, Fadura, Neguri Langile y Salsidu. Pese a que en los últimos episodios de lluvias torrenciales del pasado mayo todo haya ido bien. «Aquel 1 de junio tuve una enorme sensación de impotencia ante la inminencia de la inundación». Luis Hernández, vecino de Neguri Langile, agradece a las administraciones la inversión realizada de «más de 30 millones de euros», un desembolso que se logró también gracias a la gran unión que mostraron los damnificados y la de puertas que tocaron. Aunque recuerda que «el riesgo cero no existe. Y menos con el cambio climático, que ha venido para quedarse».

A Félix Basauri le entró el agua por el portal hasta su vivienda de Fadura. Reconoce que entonces se quedó «bloqueado» y ni supo que objetos sacar de casa. Para él, las obras efectuadas «no consiguen calmar el sueño de todos los vecinos a lo largo de la cuenca». También mira con precaución al calentamiento global , que ha incrementado las lluvias torrenciales y ha aumentado el peligro de que el Gobela se desborde. Algo de lo que se alerta en el informe de Ura.

El caso es que, con motivo del aniversario, la activa asociación de afectados no para. Tiene previsto dar una serie de pasos. Una de las cuestiones que solicitarán es celebrar una Comisión de Inundaciones urgente, en la que se reunirán responsables y técnicos de la Agencia Vasca del Agua y miembros de la asociación. Fundamentalmente, la reunión obedecería a que no quieren que se construya más en las zonas riesgo. Es el caso de las viviendas protegidas previstas en la zona de Iturribarri. A juicio de los afectados supondría «máximo riesgo para las personas y bienes por inundación», mientras que para el Gobierno vasco y la Administración central, la zona en que se edificará está fuera de peligro.