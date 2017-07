'Dastatu Gorliz' abre el telón para promocionar la gastronomía local Cartel de la iniciativa. La segunda edición del fin de semana culinario ofrece desde esta tarde creaciones especiales en una docena de bares, dos gastrozonas y clases para abrir el apetito EVA MOLANO gorliz. Viernes, 7 julio 2017, 02:00

Gorliz se sumerge desde hoy en su segundo fin de semana gastronómico, con un programa más que apetecible y en el que además de disfrutar de las creaciones culinarias locales a precios muy competititivos, los vecinos podrán aprender a realizarlas en talleres culinarios y llenar la nevera con lo mejor de la huerta y del mar. La iniciativa se enmarca dentro de la nueva estrategia turística puesta en marcha por el Ayuntamiento, que incluye una nueva marca - Visit Gorliz- con la que posicionarse como destino, explicó la responsable de la Oficina de Turismo, Nerea Goiri.

Además, trata no solo de promocionar las bondades del municipio en las redes sociales, si no también la labor de los bares y restaurantes y productores locales. El programa que hará las delicias de vecinos y visitantes ofrece varias opciones. Por un lado, se podrá realizar una ruta de pintxos por un euro por once bares y restaurantes de Gorliz, - Argintxe, Bizarreta, Basajaun, Iberre, Lighthouse, Okela, New Tavern, Olaxka, Portalena, Txispas y Tsunami- desde las 19.00 horas de hoy y hasta las 15.30 del domingo. Los vecinos que voten entrarán en el sorteo de varios premios, como entradas a las atracciones acuáticas de Astondo, una cesta gastronómica o bonos comerciales. El recuento de papeletas y la rifa será el lunes desde las 13.00 horas en Sertutxena.

El nombre de los premiados y del establecimiento ganador se publicará en la web del Ayuntamiento. Por si fuera poco, los restaurantes Batzoki, Begoña y Bizarreta ofrecerán también platos especiales. La suculenta oferta de los hosteleros solo será el aperitivo. Desde esta misma tarde se instalarán dos gastrozonas. La de la plaza San Pedro abrirá desde las 18.30 horas.

«Aquí se darán cita productores locales o artesanos», explicó Goiri. Albergará puestos de repostería local, gildas, verduras y hortalizas, marisco, licores, mermeladas, zumos y compotas ecológicas, entre otros productos. Mientras, en la plaza de la Iglesia se servirán las cervezas artesanas de Tito Blas y talo ecológico desde las 20.00 horas, los tres días. El plato fuerte lo servirán las Umore Gauak, que programa espectáculos de humor en este enclave desde las diez de la noche durante las tres jornadas. Por otro lado, mañana, dentro del templo, el coro Lirain de Gorliz, la coral de Bilbao y la soprano Marta Ubieta actuarán a las 21.00 horas por el 25 aniversario de la agrupación local. El cartel también permitirá desarrollar habilidades gracias a catas y a talleres, algunos gratuitos. Es necesaria la inscripción en la Oficina de Turismo. Además, los vecinos que compartan sus fotos en Instagram con el hashtag #visitGorliz optan también a un premio de una actividad para cuatro personas en Troka Abentura.