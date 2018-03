«¡Dame todo el dinero que os mato!», amenaza el atracador de una farmacia en Algorta

La Ertzaintza busca a los autores de un atraco a punta de cuchillo perpetrado el pasado martes por la noche en una farmacia del barrio getxotarra de Algorta. El asalto se produjo sobre las nueve y veinte de la noche, cuando el establecimiento, ubicado en la calle Juan Bautista Zabala, estaba a punto de bajar la persiana, a las diez. Por lo que pudieron comprobar después a través de las cámaras de seguridad, los dos asaltantes estuvieron un tiempo antes vigilando la entrada. Sólo accedió a la tienda uno de ellos. En ese momento sólo había dos empleadas y una se encontraba en la rebotica.

«Llevaba la cara tapada e iba armado. Se puso delante del mostrador y me sacó el cuchillo», explica una de las víctimas, que aún no se ha podido quitar el susto del cuerpo. El asaltante, al que sólo podían verle los ojos, espetó: «¡Dame todo el dinero de la caja que os mato!». Cuando se hizo con el botín y antes de huir, lanzó una última amenaza «para que no le siguiera nadie». «¡Si en cinco minutos entra alguien en la farmacia, os mato!».

Inmediatamente, las trabajadoras bajaron la persiana y pudieron observar cómo el atracador se unía a un cómplice que le estaba esperando en la calle, seguramente vigilando para avisarle si aparecía alguna patrulla policial o detectaba algo sospechoso.