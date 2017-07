Jon Ander Lambea: «Creo en el trabajo en equipo y en las decisiones consensuadas» El míster ha firmado contrato para la temporada 2017-2018. / BORJA AGUDOI El exjugador rojiblanco arranca su carrera como entrenador en el equipo de su localidad IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA leioa. Viernes, 7 julio 2017, 02:00

El nuevo técnico del Leioa, Jon Ander Lambea, ya se ha puesto manos a la obra de cara a su primera temporada en un banquillo de Segunda B, después de ejercer durante 14 años como futbolista profesional para dar el salto a proyectos deportivos externos del Athletic. Ya ha iniciado las reuniones con los que van a ser sus compañeros en el plantel técnico para configurar una temporada en la que les aguardan retos importantes como la Copa del Rey o mantener la línea ascendente en liga, en la que la última campaña dejaron el listón muy alto con un quinto puesto.

- En principio me hicieron una propuesta muy interesante, buscaban un perfil de entrenador que pudiera encajar rápidamente en el grupo de trabajo con el que ya cuentan. A alguien conocedor de la casa y que entendiera al Leioa. Mi perfil de residente en la localidad, de haber sido exjugador azulgrana y convivir con el club encajaba a la perfección. También mi trabajo en formación en el proyecto externo del Athletic supone una aportación diferente, unida a mis catorce años como futbolista.

- En primer lugar encajar lo más rápido posible con el resto del plantel técnico. Casi todos los días me reúno con alguno.

- No. Los últimos años me he estado formado para tener esta oportunidad. Lógicamente en cuanto dejas de ser jugador tienes otra visión de lo que es el ámbito profesional y aspiras a sentarte en el banquillo. Creo que ha llegado en el momento idóneo para cambiar un poco de registro, para volver al ambiente profesional del fútbol.

- La dinámica que tiene el grupo junto al cuerpo técnico se tiene que seguir consolidando. Primero quiero acomodarme a todo lo que me rodea para marcar posteriormente una línea de juego. Soy partidario del trabajo en equipo, siempre lo he vivido así. Como jugador siempre he considerado que el equipo está por encima de las individualidades y como entrenador, creo que cuatro ojos ven más que dos y también en las decisiones consensuadas, aunque al final sea mi responsabilidad adoptar la decisión definitiva.

- Sí. Ese cambio de estar en la grada a poder sentarte en un banquillo y poder participar del día a día de estar en el verde me atrae mucho. Es un reto bonito en el lugar más idóneo.

- Por supuesto, y trabajaremos partiendo siempre desde la humildad que siempre se ha trasmitido desde el club y todos los componentes del cuerpo técnico. Pero con ambición, para poder ir progresando deportivamente.

- Efectivamente. Queremos seguir manteniendo la línea ascendente y seguir disfrutando de la Segunda B. Luego, el desarrollo de la temporada nos marcará el verdadero objetivo.

- Es un punto de ilusión para todos los que conforman la familia del Leioa como afición, jugadores, cuerpo técnico y directiva. Es un premio a la trayectoria de un club que poco a poco va creciendo.