Cinco años de batalla por la memoria El Museo recibe visitas escolares y de público general. / A. M. El responsable del Museo del Cinturón de Hierro de Berango ofrecerá mañana una charla para conmemorar el lustro de vida del espacio IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA BERANGO. Miércoles, 20 septiembre 2017, 02:00

Poca gente conoce que cuando se adentra en la superficie comercial de Eroski en Berango, está entrando en un espacio de suma importancia durante la Guerra Civil. El edificio fue construido por el Gobierno vasco, para albergar una fábrica de armas para mantener la productividad debido a que la industria armamentística eibarresa había sido desmontada por estar cerca del frente. «La maquinaria que estaba en tierras guipuzcoanas se trasladó a Berango», relata Aitor Miñambres, responsable del Museo del Cinturón de Hierro local. «Por este motivo el edificio no tiene la tipología de una superficie comercial habitual, sino la de un búnker a salvo de bombardeos». El inmueble no llegó a terminar de edificarse por la entrada de las tropas sublevadas. «Debido a que estaba operativa en los sótanos blindados, su exterior no se llegó a rematar», explica. Esta curiosidad histórica, junto a otros episodios acontecidos durante la guerra en el municipio, serán la base de la conferencia 'Aspectos de la Guerra Civil en Berango (1936-1937)', que Miñambres ofrecerá a las 19.00 horas de mañana en el salón de actos de Berangoeta Kultur Etxea.

«Educar para la paz»

El acto abordará temas como el papel de los berangoztarras en el Ejército Vasco, la construcción de las defensas, la fábrica de armas de Berango, los bombardeos sobre la localidad, los niños evacuados y la ocupación del pueblo por el ejército franquista. «La fábrica y el Cinturón de Hierro, fueron los dos papeles más relevantes que tuvo Berango durante la Guerra Civil», detalla el historiador. En realidad, el coloquio conmemorará el quinto aniversario de la apertura del Museo Memorial del Cinturón de Hierro, que han deparado un «balance muy positivo con la oportunidad de participar en múltiples actividades», resalta su responsable. Entre ellas , resalta las visitas guiadas al propio Museo como a los vestigios del Cinturón de Hierro, que «en Berango han sido restaurados».

También han participado en proyectos de Memoria Histórica y, este año, con el apoyo del departamento de Derechos Humanos del Gobierno vasco, han puesto en marcha el programa 'Educar para la Paz', con el fin de «hacer llegar a muchos estudiantes de Secundaria parte de la historia de la Guerra Civil en Euskadi, para dar a conocer cómo lo vivido por nuestros antepasados durante este conflicto bélico. Una iniciativa con muy buena acogida. Sin tener cerrado el programa del próximo curso ya estamos recibiendo solicitudes de centros», explica.

También la aceptación popular ha sido «muy importante, teniendo en cuenta que las instalaciones tampoco son muy grandes». En lo que va de año se han cuantificado 1.200 visitantes que han podido conocer en primera persona los fondos permanentes del Museo, «una cifra similar a la de pasados años».

Entre sus paredes atesora unos 240 objetos de época pertenecientes a colecciones privadas que «nos los han cedido amablemente», agradece Miñambres. La colección está compuesta por documentos históricos, prensa de la época, uniformes, o armas como bayonetas y similares. Las dependencias se sitúan en el número 64 de la calle Simón Otxandategi, y abre de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a viernes. Los interesados en las visitas guiadas pueden ampliar información en el 946682143.