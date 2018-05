'Bolo' acaba expulsado en su último partido en Gobela como entrenador del Arenas Jon Pérez 'Bolo'. / MANU CECILIO EL club ha presentado un recurso para tratar que el míster pueda sentarse en el banquillo en el último encuentro de la temporada IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA GETXO. Martes, 8 mayo 2018, 02:00

El entrenador del Arenas, Jon Pérez 'Bolo', acabó su último partido ante la que ha sido su afición durante las seis últimas temporadas «con tristeza, según pasen los días me iré acostumbrando es Ley de vida», asegura. En este sentido, recuerda que «todo empieza y tiene un final, orgulloso de haber pertenecido a esta familia tanto tiempo».

Una despedida que quedó deslucida por la expulsión del míster a instancias del juez de línea en la parte final del encuentro frente al Mirandés «la verdad que para mí es incomprensible porque no hay nada de nada. Se confundieron», asegura categórico. «Me ha tocado vivir esta situación y habrá que afrontarla. Era un día muy especial y me hubiera gustado acabarlo de otra manera, no es agradable acabar expulsado, pero no hay que dar más vueltas».

El club ya ha presentado el recurso correspondiente adjuntando un vídeo donde se «demuestra que no levanto los brazos, ni contesto, ni hago nada, estoy con las manos en los bolsillos». 'Bolo' confía en que le anulen esa tarjeta roja «tengo la conciencia muy tranquila y espero me dejen disfrutar del último partido dirigiendo al Arenas».

En cuanto al balance del encuentro realizado por su equipo frente al Mirandés, líder de la categoría, resalta «nuestra superioridad durante los noventa minutos». Por este motivo, se siente «muy orgulloso de mis jugadores, como planto cara al líder convirtiéndole en un equipo pequeño a base de juego e intensidad».

Sin embargo, la felicidad no resultó completa al ver como en el minuto 84, Cervero lograba el empate desde el punto de penalti. «Ellos son un gran equipo con buenísimos jugadores y en cualquier jugada podían hacer gol». Una jugada que no entró a valorar al igual que la clara pena máxima cometida sobre Luisma Villa, que no se pitó. «Son decisiones que toma el colegiado y ahí no puedes entrar. Es lo que él ve y por eso pita o deja de hacerlo».

En definitiva, este último partido en Gobela fue «fiel reflejo de lo que nos ha sucedido a lo largo de la temporada, aún siendo mejor que el rival no consigues los tres puntos». Ahora espera poner el broche a la temporada intentando sumar los tres puntos en su desplazamiento a tierras asturianas para medirse a las 18 horas del domingo, al Sporting B, segundo clasificado. Jon Pérez 'Bolo', no duda en calificar este encuentro de «muy importante en un escenario ideal, donde intentaremos hacer las cosas bien para tener posibilidades de ganar».