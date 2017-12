EH Bildu de Getxo reclama al gobierno local llevar las cuentas al pleno para negociar TXEMA IZAGIRRE GETXO. Jueves, 7 diciembre 2017, 01:00

«Los presupuestos deben ser debatidos en el pleno, aunque no haya acuerdo. Esta es, en nuestra opinión, la única actitud democrática y si el alcalde no firma este compromiso será muy difícil que nos sentemos a hablar». Desde EH Bildu fueron así de contundentes antes de exigir al gobierno local –formado por PNV y PSE– «cumplir la palabra y el preacuerdo logrado con EH Bildu el año pasado y firmarlo». No les gusta el borrador presupuestario presentado por el Ejecutivo local. «Son muy continuistas, no incluyen novedades destacables y sospechamos que contemplan recortes ocultos, como una reducción de las subvenciones para la emancipación de la juventud». Criticaron que son «muy conservadores o, mejor dicho, no responden a la realidad». Desde EH Bildu están convencidos de que «no atienden a las necesidades reales de los vecinos». Acusaron a los responsables municipales de trasladar dinero «de una partida a otra porque los presupuestos no se han elaborado bien y no son reales. Los grandes números, los titulares y el Getxoberri todo lo podrán justificar, pero año a año la realidad es tozuda. Las cuentas municipales están mal hechas», dijeron. Por su parte, desde este grupo político han llevado a cabo un proceso participativo que valoraron positivamente. Han recibido 120 aportaciones, 90 de ellas a través de la encuesta digitial, en un proceso que calificaron de «muy enriquecedor».

Autobús urbano

La lista incluye mejorar el espacio Bolue-Larrañazubi, mantener los terrenos cercanos al Gobela, impulsar las huertas ecológicas comunitarias y ofrecer distintas ayudas para la juventud: para el alquiler de piso, para estudios, para conseguir trabajo, para impulsar actividades culturales o locales de reunión. Unir, prolongar la red de bidegorris, poner baños públicos en los parques infantiles, abrir un comedor social, disponer de una biblioteca en Andra Mari, viviendas tuteladas para la tercera edad o poner en marcha un autobús interurbano que una Andra Mari y Algorta son algunas de sus propuestas.