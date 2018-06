Guk, EH Bildu y Ciudadanos cargan contra PNV, PSE y PP por romper su acuerdo en Getxo Los tres grupos municipales se muestran molestos por la suspensión del pleno en el que se iban a debatir los presupuestos locales TXEMA IZAGIRRE GETXO. Sábado, 9 junio 2018, 02:00

Los partidos de la oposición de Getxo cargan contra el equipo de gobierno y el PP, después del anuncio de los populares de que no respaldarían los presupuestos de este año, pese a haber alcanzado un acuerdo en mayo. Mientras los protagonistas se echaron la culpa unos a otros, el resto de los grupos ataca a PNV y Partido Popular por suspender un pleno especial, que se debería de haber celebrado el jueves para tratar las cuentas de 2018.

Desde Guk manifestaron su «hartazgo e impotencia porque, una vez más, quedamos a expensas de lo que ocurre en Madrid entre los partidos que gobiernan para que se decida qué hacer con unas cuentas municipales». Según Paula Amieva, esta forma de gestión les parece «tremendamente irresponsable». A su juicio «no existe ningún tipo de autocrítica por parte del PNV que ha dejado, una vez más, a la Corporación sin el debate de presupuestos por no tener un pacto cerrado». Amieva apostilló que «el escaso tiempo en política que llevamos ha sido más que suficiente para conocer en las claves que se mueven estos partidos y en ninguna de ellas está el pensar en las personas y su bien, sino en clave de control económico y su administración».

Por su parte, EH Bildu criticó que «queda claro que el verdadero objetivo era servir de apostilla al acuerdo de presupuestos logrado entre el PNV y el PP en Madrid». No obstante, no ocultaron que se «alegraban» de que no hubiesen prosperado las cuentas porque «eran retrógradas y no respondían de ninguna manera a los graves problemas que padece la ciudadanía». En esa lista incluyeron la vivienda, la situación «asfixiante» del comercio, las «cada vez mayores necesidades» en los Servicios Sociales. Hasta la gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno la tildaron de «nefasta». Incluso denunciaron «la irresponsabilidad del PNV», para añadir que el PP «no es serio ni ofrece confianza y vende una falsa estabilidad».

Desde Ciudadanos culparon al PP de «romper unilateralmente el acuerdo debido al escenario político nacional». El portavoz de la formación naranja, Santiago Sainz, calificó de «poco serio y una falta de respeto defender, por parte del PP, un acuerdo presupuestario con PNV y PSE tildándolo de 'histórico' para Getxo y luego anularlo a menos de 24 horas del pleno en el que va a ser debatido y votado».