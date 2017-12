Barrika contará con un servicio de perrera municipal desde 2018 Perro de Leioa en adopción en la Casa del Perro de Sopela. / P. URRESTI El Ayuntamiento contratará de forma «urgente» a una empresa que recogerá a los animales abandonados y perdidos y los alojará en sus instalaciones TERRY BASTERRA BARRIKA. Miércoles, 6 diciembre 2017, 01:00

Barrika quiere regular la recogida de las mascotas extraviadas en el municipio. Por este motivo el Ayuntamiento acaba de aprobar la modificación de una de sus ordenanzas fiscales para establecer una tasa que fije las cuantías de esta actividad. Y es que hasta ahora no había un protocolo establecido para responder a este tipo de situaciones. Si la mascota se escapaba en un día laborable en horario de trabajo, no era de raza peligrosa y estaba en un lugar accesible era el propio personal municipal quien se encargaba de identificarlo, utilizando para ello el lector de microchips con el que cuenta el Consistorio, y se ponía en contacto con su propietario para que acudiese a recogerlo. Si no se daban estas tres circunstancias, el Ayuntamiento contactaba con una empresa especializada para que acudiese a recoger al perro.

Ahora con el establecimiento de esta nueva tasa, que complementa la ordenanza municipal de tenencia de animales, la Administración local podrá sacar a concurso este servicio para que sea una entidad externa quien realice esta labor. La tarifa mínima será de 45 euros por recogida de animal que deberá abonar su propietario. El alcalde, Roberto Muñoz, explica que con esta aprobación ha quedado definido el marco de actuación para que tanto el personal municipal como la Ertzaintza sepan qué compañía presta este servicio y a quién deben llamar cuando reciban el aviso de algún particular comunicando que hay un perro suelto accediendo a alguna de las carreteras principales que atraviesan Barrika.

Y es que es precisamente cuando se producen este tipo de circunstancias, apunta el regidor, cuando los vecinos alertan de la presencia de mascotas en la vía pública que pueden acabar atropelladas y provocar un accidente. Muñoz detalla que este pequeño municipio de Uribe Kosta «no registra un gran volumen de perros perdidos» y que los episodios de mascotas abandonadas son muy puntuales. Pero añade que cuando se producen se suele reclamar una actuación rápida para evitar posibles incidentes en las vías públicas.

Hasta ahora, el personal municipal recogía a los canes extraviados y llamaba a los propietarios

Tarifas

Por eso se ha establecido esta tasa con el fin de iniciar cuanto antes el proceso de adjudicación de este nuevo servicio a una empresa externa especializada en la recogida de mascotas. El Ayuntamiento de Barrika aprobó en el pleno celebrado el lunes una serie de tarifas que deberán abonar los propietarios de los perros y gatos extraviados que sean recogidos por la compañía que se encargará de la realización de esta actividad. La cuantía fijada es de 45 euros, que se elevarán hasta los 75 en caso de que los operarios deban utilizar un arma anestésica para tranquilizar al can a la hora de recogerlo. A esto habrá que sumar otros 7 euros (5 en el caso de los gatos) por cada una de las jornadas de estancia de la mascota en la perrera de la empresa. El servicio será prestado por la contrata hasta que la Mancomunidad de Uribe Kosta adjudique el servicio de toda la comarca, tal y como tiene previsto. La ordenanza municipal de octubre de 2012 que regula la tenencia y protección de animales en Barrika establece que, si transcurren 7 días desde que se comunica al propietario la presencia de su mascota en el centro de acogida y éste no ha acudido a recogerlo, el can podrá ser adoptado o en última instancia, sacrificado.