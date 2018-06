Barrika celebra esta semana su primer mercado marinero

Barrika celebra este fin de semana su primer mercado marinero. Lo hará entre el viernes y el domingo en el espacio comprendido entre la plaza del Ayuntamiento y el frontón. Allí se ubicarán 40 puestos con aires de antaño compuestos con materiales como madera y tela. El marisco será la oferta culinaria principal gracias a una gran taberna marinera donde se podrá degustar mariscadas, gambas, percebes, zamburiñas, langosta, entre otros manjares. Tampoco faltarán puestos de ostras de calidad y espetones. El maridaje estará presente con cervezas artesanas, txakoli o mojitos.

La organización no se ha olvidado de las personas a los que no les atrae el marisco o el pescado, ampliando la oferta gastronómica a costillas, embutidos, pizzas y txoripanes. El dulce no faltará tampoco con la presencia artesanos de magdalenas, pastel vasco o gofres.

La artesanía realizada para los navegantes y el comercio náutico. También tendrá un hueco destacado con productos de La India, taller de metal, minerales, joyas de plata y bisutería, lámparas, fieltro, marroquinería, juguetes, utensilios en madera de olivo y boj, entre otros productos manufacturados.

El mercado marinero de Barrika reservará un espacio para la concienciación medioambiental con la presencia de la Asociación Aketza, dedicada a la limpieza de playas, que tratará de mentalizar a los visitantes de la necesidad de cuidar de la naturaleza sin dejar de disfrutar de ella. Un especialista explicará la manera de conservar el ecosistema que nos rodea y las posibilidades de supervivencia en climas antagónicos, a través de talleres prácticos y teóricos.

Finalmente, otro de los ingredientes será la grabación de un programa culinario que verá pronto la luz en televisión. Varios cocineros profesionales aprovecharán el mercado marinero para la realización de un plato de pescado a la brasa, donde el tiempo y un presupuesto limitado vertebran el concurso para determinar el resultado final.