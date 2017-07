«El Ayuntamiento pasa de los gatos» Los vecinos hallaron los cadáveres en un contenedor. / EL CORREO La asociación ASAAM reclama que se investigue a fondo la muerte de felinos en Las Arenas y que se implante la fórmula de captura, esterilización y suelta controlada TXEMA IZAGIRRE getxo. Jueves, 6 julio 2017, 23:35

Las colonias de gatos son un problema que está enquistado en Getxo. Esa es la sensación de la asociación protectora de animales ASAAM y de Guk tras la muerte de una docena de ejemplares por envenenamiento en Las Arenas, según denunciaron los vecinos a este periódico. La Policía Municipal investiga el caso. «El Ayuntamiento de Getxo pasa de los gatos desde hace años», protesta Mariano Macho, presidente de ASAAM. Las peticiones de diferentes asociaciones, entre ellas Getxoko Katuak, para que implante la fórmula CES, - captura, esterilización y suelta- para crear colonias alimentadas y protegidas por una red de voluntarios han caído en saco roto desde hace años y no se ha dado ningún paso para solucionar los problemas que generan.

Macho proclama, por ejemplo, que los felinos no tienen ubicación fija. «El gato está en comunidades, es nómada. No es de una urbanización en concreto», alega para contestar al equipo de gobierno, que apuntó que suelen estar en jardines de comunidades de vecinos, no en públicos, y que por eso necesitan el consentimiento de la mayoría de los integrantes de la comunidad para poder actuar. ASAAM reclama realizar «una necropsia en las debidas condiciones» a los animales hallados en Las Arenas y no el típico análisis microbiológico. El autor o autores se enfrentarían a una pena de hasta 18 meses de prisión, prevista en el Código Penal. Según Macho, «el Ayuntamiento pretende que todo esto caiga en el olvido. Con sus afirmaciones dan a entender que todo va bien; todo es fachada e impuestos». Por eso vuelve reclamar el programa CES, uno que Leioa anunció recientemente que pondría en marcha. Y es que el presidente de esta agrupación indica igualmente que «si las personas no les dan comida, los gatos la van a buscar en la basura». A su juicio, las molestias causadas por estos animales se circunscriben a las épocas de celo, con sonoros maullidos de hembras y machos. «El gato no contagia enfermedades», asegura, antes de apuntar que este felino «hace un bien social, teniendo en cuenta que controla las poblaciones de roedores o de cucarachas».

Guk, mientras, cree que las prestaciones del actual servicio de recogida de animales son insuficientes. La portavoz de esta formación, Paula Amieva, recalca que su grupo, junto con asociaciones protectoras, estudia actualmente «interponer una denuncia» tras lo sucedido en Las Arenas. «Es una verguenza. No lo vamos a consentir», dijo. Amieva informa de que la formación integrada por Podemos, Ezker Anitza, Equo e Independientes de Getxo ya solicitó regularizar y esterilizar las colonias y «nos contestaron que no era algo prioritario». «No se han tomado las medidas necesarias, ni de lejos», dijo. «Si no, nada de esto habría ocurrido».