El Ayuntamiento de Erandio abre un expediente sancionador a 7 jóvenes que relaciona con el gaztetxe

Viernes, 22 septiembre 2017

La maquinaria administrativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Erandio para cerrar el gaztetxe 'Kalezulo' no se detiene, mientras que entre sus usuarios crece el malestar. Las autoridades municipales, que decretaron el cierre cautelar del local, han abierto un expediente sancionador a siete personas «presuntamente vinculadas a la actividad que se ejerce en este local por su participación en ella pese a la prohibición, algo que queda acreditadoa por un buen número de documentos como intervenciones en las redes sociales o videos», aseguraron. Todos podrían enfrentarse a una sanción económica de entre 1.200 y 30.000 euros, pues la Ley de Juegos y Espectáculos lo tipifica como una falta grave. Si bien los afectados están en plazo para presentar alegaciones, detalló Egoitz Bilbao, edil de Urbanismo, que podrían ser tenidas en cuenta. La apertura de los expedientes ha causado un gran malestar en el colectivo, que acusa al PNV, que gobierna en el Ayuntamiento junto al PSE, de «amenazar a siete personas escogidas al azar y a sus familias con hasta 210.000 euros». «En su escalada de acciones contra el gaztetxe, argumentando una posible desobediencia, eligen a dedo a siete jóvenes para multarles ilegalmente por su activismo social y cultural», criticaron.

Precisamente la Gazte Asamblada de Erandio ha convocado para las 20.00 horas una concentración en la explanada del metro de Altzaga en la que protestarán contra las sanciones y escenificarán su apoyo al equipamiento cultural 'okupa'. Mientras, el expediente urbanístico para su clausura, recurrido por un abogado del colectivo Kalezulo, da sus últimos pasos. «La solución más probable parece el cierre, toda vez que no han presentado ninguna alegación con base legal. Además tampoco han presentado un proyecto de actividad, el principal documento para la legalización», dijo Bilbao. Pese a existir un decreto de cierre cautelar de las instalaciones «está acreditado que existe actividad en su interior», aseveró el concejal. «Aun así, no queremos llegar a la fuerza con nadie. No es proporcional enviar a la Policía Local o Ertzaintza para que les desaloje», dijo.

Licencia de actividad

«Quieren castigarles por su activismo social y cultural», dice la agrupación afectada

El local ubicado el antiguo pabellón industrial de la firma Indumon, situado en la calle Jose Luis Goyoaga de Altzaga, pasó a convertirse en un gaztetxe después que un grupo de jóvenes ocuparán sus instalaciones para organizar diversas actividades hace seis años. El Consistorio decidió tomar cartas en el asunto hace unos meses después de que un informe técnico de la arquitecta municipal asegurase que no cuenta con la preceptiva licencia de actividad y agregase que el suelo es un terreno potencialmente contaminado según el registro del Gobierno vasco. El informe también alertaba del alto riesgo de incendio así como de la falta de seguridad de las personas en caso de catástrofe. Según el Ayuntamiento, las quejas vecinales también motivan la clausura, un extremo que desmienten los jóvenes.