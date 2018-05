«El Ayuntamiento nos ha abandonado» La partida de bingo congregó ayer a varias decenas de personas en la Nagusien Etxea. / PEDRO URRESTI Los jubilados de la Nagusien Etxea de Romo se quejan de la falta de atención. Los mayores aseguran que tras iniciar el encierro ningún técnico ni representante municipal de Getxo se ha acercado al equipamiento TXEMA IZAGIRRE GETXO. Martes, 22 mayo 2018, 02:00

Los mayores del barrio movilizados contra el traslado de la sede de la Nagusien Etxea de los locales actuales a la tercera planta de la Romo Kultur Etxea (RKE) cumplieron ayer su sexta noche de encierro. Están convencidos de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Getxo -formado por PNV y PSE- ha iniciado «una guerra de desgaste» para conseguir sus pretensiones de derribar este edificio y la antigua Aula de la barriada para construir en su lugar pisos protegidos destinados a los jóvenes. Para el presidente de la Plataforma Antiderribo del barrio, José María Murillo, «el alcalde nos echa un pulso para ver quién puede más».

A juicio de Murillo, «no puede ser del gusto de ningún político que le lleven la contraria de una forma tan evidente y con tanto respaldo como conseguimos». Por ahora parece que el desgaste no les ha causado merma alguna. «La gente está animada porque está muy convencida de lo que hace, de que la repercusión conseguida es muy grande y de que el apoyo de la gente es enorme», añaden. Claro que como apunta Murillo, han tenido que organizarse para un día a día de enorme actividad y proseguir -ahora por turnos- con los encierros nocturnos que empezaron el pasado miércoles.

«Ajetreo tenemos de sobra», comenta el presidente de la asociación, Rafa Martín. La fórmula escogida es la de formar grupos de una decena de personas aproximadamente. «Se hacen turnos para no quemarnos, porque aquí estamos encerrados 24 horas». Como ya no hay bedeles en la Nagusien de Romo, las tareas las asumen ellos. «Comprar los periódicos, mirar las cartas, mover los taleros de ajedrez, cobrar recibos, informar a la gente, vender tickets si hay viaje...». De lo que no se ocupan los pensionistas es de la limpieza. «El Ayuntamiento nos ha abandonado por completo. No están ni los conserjes y no han aparecido ni políticos, ni técnicos», denuncia José María Murillo.

La agenda de la semana de estos mayores incluye hoy una mesa redonda sobre 'Juventud, vivienda y mayores', a las 19 horas en la sede del edificio de la calle Lope de Vega. Acudirán Iñaki Gamero (PP), Kike Prada (Guk), Nerea Guijarrubia (EH Bildu) y el representante de Ciudadanos, Santiago Sainz. Además intervendrá el propio presidente del Hogar del Jubilado de Romo y jóvenes de Matraka Gazte Asanblada. El jueves, a la misma hora, habrá una charla sobre pensiones. A eso hay que sumarle la manifestación de protesta convocada para el viernes, a las 19 horas, y las asambleas que celebran a diario para decidir si continúan con el encierro, entre otras cuestiones.

Martín se queja porque «a cada momento están cerrando un servicio». El pasado 18 de mayo trasladaron a la nueva Romo Kultur Etxea masaje, podología y peluquería. El presidente del Ibar Nagusien Etxea confiesa que se sienten «acosados por cómo está haciendo el equipo de gobierno las cosas. Esto no lo hacen por nosotros los mayores. Lo que quieren es expulsarnos de aquí para llevar a cabo la operación urbanística que anunciaron». La previsión es construir VPO para jóvenes en el lugar que ocupa ahora la Nagusien.