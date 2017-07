Armintza bendice los 'Cármenes' Los pequeños fueron los que más disfrutaron del arranque de las fiestas. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ El txupinazo y un triatlón popular abren unos festejos llenos de sabor marinero VIRGINIA URIETA Miércoles, 12 julio 2017, 23:35

Un puerto, el mar, cielo abierto y ganas de fiesta. El cóctel estaba servido ayer en Armintza y el inicio de los ‘Cármenes’ no defraudó a nadie. Decenas de personas subieron el telón de la fiesta en una jornada en la que el deporte fue protagonista con el triatlón para jóvenes y mayores, una cita tradicional pero no el único reclamo para vecinos y visitantes. «Las de Armintza son las mejores fiestas», bromeaba el vecino Rafa Urtiaga. «Tenemos de todo, no podemos pedir más. En un enclave como éste va todo rodado», decía. Puntuales, a las seis y media de la tarde cinco cohetes seguidos anunciaron el inicio oficial de los festejos, que se alargarán hasta el domingo y culminarán con la emotiva procesión a la patrona de los marineros, la Virgen del Carmen. El festival Txappel Reggae pondrá la guinda el sábado y llenará el puerto de buenas vibraciones con sonidos jamaicanos. Y también de miles de personas llegadas desde todos los puntos del globo. «Es alucinante, hay que vivirlo. El año pasado fue increíble y este año seguro que también. Viene mucha gente, somos 600 vecinos y ese día multiplicamos por diez la población», valoraba Unai Onaindia, que recuerda que aunque ahora acuden a la cita musical más de 4.000 personas, «antaño venían hasta 10.000». Cuenta que ya desde mañana se notará la afluencia de gente: «Ponen tiendas de campaña hasta en las rotondas, y el ambiente es muy bueno, hay muy buen rollo. La verdad es que merece la pena venir a verlo».

Tanto él como Urtiaga viven el inicio de fiestas con nervios. «La verbena, la batukada... Los actos lo llenan todo. Hoy es un día más para los del pueblo», decían. En las txosnas, Jagoba Madariaga, Mikel López y Ander y Jon Andujar se preparaban para ver el triatlón. «Algunos participamos, hay quien lleva todo el año preparándose, aunque otros poco. Pero es una cita tradicional en el inicio de fiestas». También para Aritz De Miguel, Pablo Legarreta, Markel Bilbao, Aitor Mentxaka y Julen Zubiaur, asentados en una de las mesas del recinto festivo, la de ayer fue una jornada especial. «Luego iremos a la langostinada y después, fiesta. Para los jóvenes hay bastantes cosas, lo pasamos muy bien. Son unas fiestas muy familiares, viene todo el pueblo», aseguraron.

Poco antes de las 19.00 horas, puntuales, algunos de los txikis calentaban y estiraban los músculos, preparándose para afrontar el triatlón. Las bicis descansaban sobre el asfalto, frente al escenario principal, esperando las mejores carreras una vez empezada la prueba, que comenzó con un pequeño tramo a nado. Participaron 13 niños. La prueba de adultos contó con doce equipos de tres personas cada uno.

Tributo a la Virgen en Plentzia

Después de las felicitaciones y las carreras, los esfuerzos y las alegrías, la fiesta continuó hasta tarde, aunque hubo quien reservó fuerzas para hoy. Y para mañana, porque hasta el domingo queda mucho por disfrutar. También Plentzia rendirá tributo a la Virgen del Carmen. La celebración dará comienzo con una gran bocinada de los barcos del puerto. Marmitako, concurso de pesca sin muerte, verbena infantil y toro de fuego serán los actos principales del sábado, mientras que el domingo estará reservado a la Virgen. A las 10.00 horas tendrá lugar la misa en la iglesia de Santa María Magdalena y, media hora después, comenzará la procesión en honor a la patrona. Tras el pertinente paseo hasta el puente de la villa, la imagen montará en una de las embarcaciones, todas ellas engalanadas durante la ofrenda floral que se celebrará en la bahía. Los actos se cerrarán con el salve y el agurra a las 12.00 horas, y las dantzas a cargo del grupo Itxas Eder. Además, de 13.00 a 16.00 horas habrá fanfarria en el puerto, luego juegos acuáticos, kantujira y sardinada.