El Arenas buscará sus tres primeros puntos a domicilio en el feudo del Vitoria

'Bolo' y Gordobil volverán mañana a verse las caras. El Arenas buscará sumar sus tres primeros puntos fuera de Gobela, en el feudo del Vitoria, filial del Eibar. El encuentro se disputará a las 17.30 horas de mañana en el campo de Olanranbe, en el que será el tercer desplazamiento de la temporada. El arbitraje correrá a cargo del segoviano Cid Camacho. El Vitoria, recién ascendido a Segunda B, se está haciendo fuerte en casa bajo la batuta de Gordobil, extécnico del Leioa durante las dos pasadas campañas. Los vitorianos suman cuatro puntos gracias a su victoria frente a otro filial como es la Real Sociedad B y un empate contra el Tudelano. Por su parte, el 'Histórico' cuenta con un punto más que su rival fruto de una victoria y dos empates.

El director deportivo rojinegro, Manu Franco, espera un partido complicado frente a un rival que «es muy fiable en casa, perdiendo únicamente contra el U. D. Logroñés». Los alaveses se muestran como un conjunto «ordenado y táctico». Otra dificultad añadida radica en que el 'míster' es un viejo conocido. «Y por lo tanto, conoce nuestra propuesta de juego».

Franco augura que habrá pocas ocasiones de gol, mucha disputa de balón por parte de ambos equipos y muchas opciones de sumar los tres puntos. Una de las claves será «no encajar gol en los primeros minutos», algo no conseguido en los dos últimos encuentros y que ha obligado al Arenas a jugar a contracorriente. La estrategia también será un plato fuerte. «En una jugada a balón parado se puede abrir el marcador», apuntó.

Jon Pérez 'Bolo'

En esta ocasión, y por las dimensiones del terreno de juego, la táctica y la organización del equipo pueden resultar determinantes. Franco confía en que los rojinegros ofrezcan la misma imagen que en «la segunda parte del último partido frente al Bilbao Athletic». Jon Pérez 'Bolo' contará con las bajas de Ramos, Jaime y Ontiveros. El resto están en perfectas condiciones para formar parte del once inicial del duelo. Si lo vencen, no solo regresarán con tres puntos, si no que también lo harán con uno extra de «tranquilidad».