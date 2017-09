Abandona su coche tras volcar junto a La Bilbaína Antes de volcar, el coche derribó una árbol y una farola. / Policía local Según publicó posteriormente el propio cuerpo en su cuenta oficial de Twitter, el conductor se había ido «a dormir» ELCORREO.COM Domingo, 17 septiembre 2017, 02:37

Un Mercedes A190 sufrió a primera hora de la mañana de ayer un aparatoso accidente en la calle Ametzabide del barrio de La Bilbaína, en Mungia. La Policía Local se personó en el lugar pasadas las ocho de la mañana y se encontró el vehículo volcado y con la parte delantera destrozada, pero no había nadie en su interior. Según publicó posteriormente el propio cuerpo en su cuenta oficial de Twitter, el conductor se había ido «a dormir». La Policía le recriminó su actitud: «Cerrando los ojos no eludes tu responsabilidad». Los vecinos del entorno, un complejo de chalés aislados, mostraron su estupor «ya que el accidente ha sido gordo». «Lo cierto es que no nos enteramos de nada hasta que salió mi mujer y vio que un coche había derribado un árbol y una farola justo delante de la puerta de nuestra casa», explicó uno de los residentes.