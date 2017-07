Lander Yurrebaso: «El Leioa era mi primera opción»

El delantero bilbaíno, Lander Yurrebaso Olazarri se ha convertido en el primer fichaje de renombre del Leioa, donde ya militó hace tres años formando parte de la plantilla que logró el ascenso a Segunda B. Permaneció en Sarriena durante la primera temporada de su historia en esta categoría y al concluir la misma, firmó por el Barakaldo de la mano del entrenador David Movilla, que también le entrenó en su primera etapa defendiendo la zamarra azulgrana. Además de su experiencia de dos temporadas con el club fabril, el jugador, de 27 años, arrancó su andadura futbolística como canterano del Athletic, primero en el Basconia, desde donde dio el salto al Bilbao Athletic, equipo en el que permaneció dos campañas. Posteriormente abandonó Lezama con destino al Burgos, también en Segunda B.

–¿Qué le ha llevado aceptar la oferta para retornar al Leioa?

– La verdad es que me hicieron una oferta a principios de junio y ni me lo pensé, acepté de inmediato. Una vez que salí del Barakaldo, tenía bastante meditado que el Leioa era miprimera opción, no he tenido que pensar mucho.

– También habrá influido el interés del presidente, Javier Landeta, por volver a contar con usted.

– Por supuesto. Me llamaron tanto el presidente como el secretario técnico, Carlos García, para decirme que querían contar conmigo sí o sí. Al final, cuando alguien muestra tanto interés, se valora y facilita tomar una decisión.

– Es un club que ya conoce bien.

– Estuve año y medio fenomenal. Logramos el ascenso a Segunda B, y las referencias que tengo del actual club son muy buenas.

– Después de la gran temporada realizada la pasada liga, ¿con qué ilusiones aterriza en Sarriena?

– El primer objetivo está claro que pasa por la permanencia. Una vez conseguidos los puntos ya veremos hasta dónde podemos llegar. Si podemos repetir esta espectacular campaña mejor que mejor.

– También cuentan con el aliciente añadido de volver a disputar la Copa del Rey por segunda vez en la historia del club.

– A todos nos gusta jugar la Copa, y yo pude hacerlo hace tres años con el Leioa, cuando estuvimos a un paso de poder jugar frente a un equipo de zona europea de Primera División. A ver si este año logramos cumplir ese objetivo. Sería muy bonito para el club y también para el municipio.

– Es un poco peculiar no conocer aún al que será su entrenador.

– Estamos en esa incertidumbre pero todavía es pronto. Seguro que antes de que comencemos el próximo 13 de julio ya tendremos ‘míster’.

– ¿Qué espera de esta temporada?

– Ayudar con trabajo al equipo y como delantero, intentar marcar el mayor número de goles posible.

– ¿Qué balance hace de sus dos campañas en el Barakaldo?

– Muy bueno. El primer año resultó todo un éxito, aunque fue una pena que no pudiéramos ascender. Y esta campaña hemos tenido más problemas con la destitución del entrenador, David Movilla, que nos complicó un poco las cosas. Guardo unos recuerdos increíbles. A ver si puedo repetirlos con el Leioa.