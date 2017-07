Sin mujeres en el cuerpo de la Policía de Sopela

Ninguno de los 26 agentes de la Policía Local de Sopela, –cinco de ellos interinos de muy reciente incorporación para ofrecer, por primera vez en la historia del cuerpo, servicio nocturno durante las tres noches más movidas de la semana, al menos hasta septiembre– tiene nombre de mujer. Así lo denuncia el sindicato ELA, que critica que no existan féminas el plantel y la ausencia de un vestuario para mujeres en la comisaría. «Es mucha casualidad», insiste el sindicato, que «ninguno de los interinos contratados sea una mujer» y considera que esto pone de manifiesto una clara situación de desigualdad. «Algo falla», apunta.

Pero las críticas no terminan ahí. Además de que «ninguno de los interinos contratados como refuerzo para prestar el servicio nocturno tres noches a la semana es mujer», «los turnos han quedado rotos y sólo merman la calidad del servicio». Según la central, «se mezclan turnos con un 50% de interinidad, con personal sin formación ni experiencia y un 50%de agentes de 55 años que debieran estar en una segunda actividad. Y hay turnos prestados con el 100% de personal interino recién contratado, que no dispone de arma ni de chaleco». Además, los contratados «tienen que cambiarse en una sala de archivos, casi en medio del pasillo, porque no hay sitio» porque las dependencias «no cumplen las medidas mínimas de seguridad».

Sin calabozos

La central asegura que presentó al equipo de Gobierno un estudio para proponer mejoras. «Pero no se ha hecho nada. El crecimiento del cuerpo tiene que ser paralelo al del pueblo,pero no tenemos ni calabozos: todo el trabajo que se genera termina derivándose a la Ertzaintza».

El sindicato propuso un servicio nocturno «serio, estable y profesional y no solo estival basado en una Oferta Pública de Empleo», pero explica que el alcalde «prefirió optar por la contartación de interinos durante la época estival. Y ahora, la Policía Local de Sopela se ha convertido en la de mayor tasa de interinidad en Euskadi».

El alcalde, Gontzal Hermosilla, por su parte, aseguró que los agentes interinos han salido de la bolsa de trabajo, y resaltó que el gobierno municipal no puede elegir el sexo de los aspirantes que acceden al puesto. «Lo ilegal sería pedir que fueran mujeres, ya que el acceso es por orden y puntuación» y nosotros «no podemos alterar la composición de la bolsa», dijo.

Además, defendió que el hecho de que los nuevos contratados sean eventuales «es inevitable. Legalmente no hay otra manera de contratar que a través de la bolsa de trabajo, en la que nosotros no podemos intervenir. La tasa de interinidad es la misma que ha habido siempre», dijo, indicando que se comenzó a negociar una OPE para cubrir plazas fijas en el seno de la Policía, lo que abriría la puerta al acceso de mujeres al cuerpo. Recordó, además, que «ya ha habido alguna mujer trabajando como polícía en Sopela. El cuerpo ha crecido bastante desde que se inaugurara la comisaría. Sabemos que las dependencias no están en las mejores condiciones, al menos no en las que nos gustaría, y estamos estudiando ampliarlas, además de habilitar una zona para mujeres», aseguró.