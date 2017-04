El Arenas manda equipaciones a unos pequeños hermanos de colores de Malawi que juegan con camisetas de plástico

El fútbol no son sólo fichajes millonarios, balones de oro y finales con el grandilocuente 'We are the Champios' a tope en un estadio formidable. También son risas con los amigos, tardes al sol ensayando regates... y camisetas hechas con bolsas de plástico de la compra. Este es el 'equipamiento' que, a falta de otra cosa mejor, ha elegido un grupo de pequeños futbolistas de Malawi, con intención de dar solidez y seriedad a sus sueños futbolísticos. En la imagen se les ve con su indumentaria 'rojinegra', aunque algunos no parecen muy convencidos del buen resultado de su idea para vestir todos iguales, como un verdadero equipo. Se les pega al cuerpo -imagínense el calor- y las 'mangas', que son las asas de la bolsa, no parecen muy cómodas. La foto llegó al Arenas el pasado jueves. Y el club getxotarra en su totalidad -directiva, técnicos y plantilla- quedaron conmovidos por la iniciativa de esos chavales que comparten sus colores y los llevan con orgullo, aunque para ello tengan que envolverse en plástico.

Así, el club decidió ayudar a estos pequeños y se movilizó en las redes sociales para localizarlos: Facebook -en la cuenta del ‘Histórico’ se rozó las 70.000 personas-, Twitter... el eco fue tan masivo que el lunes por la tarde, gracias a la ayuda de varios interlocutores, el Arenas dio con los chavales. Son de Malawi, al sur de África, y juegan en un club llamado Maghemo Youth FC, compuesto por jóvenes de entre 11 y 14 años.

Lo más difícil, dar con ellos, estaba hecho. Ahora, el Arenas se dispone a enviarles una equipación completa a la Federación de Malawi, que se hará cargo de su entrega a los niños. El ‘Histórico’ quiso ayer agradecer la ayuda que han prestado todos los seguidores a través de las redes sociales: «Hemos podido llegar al corazón de unos chavales que, según nos informan, están ya ilusionados y expectantes ante la llegada de dichas equipaciones. Gracias por ayudarnos a hacerles un poco más felices». No son los únicos que esperan algo. Quienes han conocido esta historia y se han emocionado con ella están ansiosos por ver la siguiente foto de equipo, ya sin bolsas y sin caras de 'esto es lo que hay'.