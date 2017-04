Recursos contra la desesperanza en Leioa

José Ignacio Martínez refleja de forma precisa el calvario que puede llegar a experimentar el padre de un joven con enfermedad mental. El presidente de Avifes, la asociación vizcaína dedicada al colectivo, viene lidiando con este problema desde que su hijo dio muestras de padecer una afección de este tipo a los tres años. Con otro vástago que sufría epilepsia, se repartía el cuidado de ambos niños con su mujer, centrándose él más en este otro hijo. Pero su esposa falleció hace ocho años, «y el mundo se me vino encima». Fue poco a poco reponiéndose y volcándose en la recuperación de su hijo con problemas mentales. «Y aunque ahora no está en la mejor época, ya que hay momentos malos, el trabajo siempre debe ser constante». Lo dice quien batalló exitosamente con la epilepsia de su vástago, que hoy, totalmente recuperado, le ha hecho abuelo.

Para José Ignacio, su hijo ha sido «un maestro sin él saberlo», y trata de aplicar su experiencia a las casi 800 personas que atiende Avifes a lo largo del año. Cuentan con catorce pisos en los que van integrándoles, bajo la supervisión de Isabel Morocho, encargada del área de Vida Independiente. Los que mejor evolucionan pasan al programa Etxebest, en el que se facilita su emancipación, con un menor grado de acompañamiento. Hasta llegar a ese paso, conviven con otros usuarios en las catorce viviendas, dos de ellas en Leioa, con un gran apoyo de educadores que les orientan en la convivencia y les enseñan a gestionar sus ingresos, cocinar, limpiar y organizarse con la medicación.

Jesús es un chaval de 23 años que vive en uno de los pisos de Leioa, habitados por cuatro mujeres y otros tantos hombres. Sufre esquizofrenia paranoide. A muy temprana edad, detectaron que no actuaba como un chico corriente. La convivencia con su madre era nefasta y sus relaciones sociales, pésimas. Recuerda con sabor amargo la mala experiencia con sus compañeros del módulo de soldadura que cursó. Cuando sufría brotes, golpeaba sin tregua la pared.

Trabajo

«Me llamaban loca y la gente dejó de hablarme. Pero me levanté, tenía que seguir mi camino»

Pero el panorama empieza a ser cada vez más halagüeño para este joven. Controla los brotes – con música o «tumbándome a dormir», asegura, el trato con su madre ha mejorado y tiene amigos. Se ve con tal confianza en este terreno que quiere integrarse en el programa Aurreraka de Avifes, que fomenta las relaciones entre sus inquilinos. Y, por supuesto, se ve preparado para abrirse camino en la vida con un trabajo en el que espera integrarse pronto.

Maite es una chica de 39 años de Santurtzi cuyo relato tiene un inicio sobrecogedor. «Sufrí un desagradable incidente con solo 19 años que me hundió. No se lo conté a nadie hasta nueve meses después». La delicada situación hizo aflorar la afección mental que padecía, y aquella niña sin problemas para relacionarse se volvió taciturna e inició su particular viacrucis. «Me llamaban loca». Solo ella conoce el dolor que la asoló. «La gente dejó de hablarme».

A veces resuenan los ecos de aquellos tiempos en forma de pánico a la soledad y ataques de ansiedad. Pero Maite es fuerte. Una mujer forjada a sí misma en medio de la adversidad. Se instaló en uno de los pisos de Avifes para evitar ser una carga para su familia y hoy pasea orgullosa su historia de superación. «No quería acabar viviendo con mis hermanos cuando mis padres muriesen, tenía que seguir mi camino», proclama convincente. Y ya está a punto de dar un nuevo paso: irse a vivir con su chico desde hace nueve años.