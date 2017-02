Peligro, focas en la costa

Durante la mañana de ayer fueron avistadas dos focas en la costa vizcaína, bebés que han recorrido las corrientes marinas desde el Norte de Francia hasta el Golfo para ir a parar a Armintza y el Abra exterior, frente a Ciérvana, tal y como avanzó el experto en cetáceos Gorka Ocio, que indicó que otros dos ejemplares visitaron, además, las bahías de Laredo y Santander.

Según aseguró Ocio, se trata de episodios comunes en ésta época, aunque a los de ayer hay que sumar las dificultades que para estos jóvenes animales va a suponer el temporal que se avecina. «El tiempo ya ha empezado a cambiar, vienen tres temporales, y es probable que los bebés se acerquen a los puertos en busca de refugio o alimento, algunas incluso salen a las rampas o escaleras. Pero la gente es muy negligente y es necesario recordar que, aunque parezcan peluches, son muy peligrosas», advierte.

Mantener la distancia

Recomienda llamar al 112 si uno de estos animales llega al puerto para que los responsables puedan activar la alarma protocolaria o comprueben si está herido y lo lleven, en ese caso, a un centro, o simplemente den constancia de su estado. «Nunca hay que rodearla, la foca necesita tener siempre una salida al mar, no es como un delfín que se ha quedado varado, ellas suben por su propio pie. Pero si se sienten acorraladas pueden atacar, y un mordisco con esos colmillos, además de hacer mucho daño, puede transmitir enfermedades, no es ninguna broma», señala Ocio, que aconseja no tocar al animal y mantener a distancia a los niños y perros.

Estos ejemplares de foca gris suelen criar en el Norte de Francia. Una vez que las madres destetan a sus crías, estas se alejan de sus colonias «para buscarse la vida», y muchas recalan en el Golfo de Bizkaia, donde llegan por ésta época y se quedan hasta la primavera, llegando incluso hasta la costa gallega. «Estos avistamientos no son comunes pero tampoco son raros, todos los inviernos se ven focas, es una especie que se está recuperando y cada vez se ven más», revela el experto.