Un camión cae al río en Lutxana

Un camión ha caído esta mañana al río Asúa en Lutxana (Erandio) al deslizarse aprovechando una pequeña pendiente. El conductor del vehículo lo había dejado aparcado y estaba fuera cuando, por causas que se desconocen, los frenos no respondieron y el camión se empezó a mover. Ayudado por el leve desnivel del terreno, se ha precipitado al agua tras romper el murete de contención que separa la carretera del río.

Los hechos han sucedido sobre la una del mediodía en Erandio. Afortunadamente en ese momento no había apenas corriente y la marea estaba bajando, por lo que el vehículo no se ha desplazado más allá del lugar al que ha caído y ha quedado 'varado' cerca de la orilla. Se trata de un camión de transporte que no llevaba carga.

Debido a sus dimensiones se ha necesitado una grúa de gran tonelaje para sacarlo del agua. Más allá de los destrozos en el propio vehículo y la rotura del muro, no ha habido que lamentar más daños.