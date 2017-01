Vecinos de Leioa crean una plataforma contra el tranvía porque «dividirá la localidad»

El proyecto de implantación de un tranvía que conecte la estación de metro de Leioa con el campus, de momento paralizado, tiene contestación en Leioa, especialmente entre los vecinos que residen en las vías por las que circulará. La reforma de la calle Sabino Arana, una de las principales arterias comerciales, arrancará este año y contará con un presupuesto de 3,7 millones, de los cuales dos serán financiados por ETS, incluirá la construcción de la plataforma tranviaria y los raíles por la que circulará el tren ligero. Aunque la mayoría de vecinos del municipio ha mostrado su aprobación a la peatonalización que se llevará a cabo en esta vía, muchos recelan de la llegada del tren ligero porque consideran que se trata de una inversión «innecesaria» y que no servirá para dar servicio adecuado al resto de barrios y que además, dividirá la localidad. «Ahora, además de estar separados e hipotecados por La Avanzada de norte a sur, lo estaremos por el paso del tranvía de este a oeste», explican.

Es por ello que varios residentes y comerciantes de esta céntrica zona del municipio han decidido crear la plataforma ‘Tranbiarik Ez’ (Tranvía No) cuya primera acción ha sido la de pegar varios carteles en varias viviendas y negocios del barrio para visibilizar su oposición al proyecto impulsado por el Ayuntamiento, Diputación y Gobierno vasco. «El tranvía no va ser la alternativa de transporte que necesitan la mayoría de vecinos de Leioa porque sólo pasará por el centro del municipio y no llegará a zonas como Txorierri», lamentó su portavoz, Diana Ángel. Otra de sus principales reivindicaciones reside en que la puesta en marcha del futuro tranvía podría «partir por la mitad» el centro del municipio, convirtiendo la calle de Sabino Arana en una vía por la que circularían convoyes cada pocos minutos. Circunstancia que dejaría esta misma avenida y el bulevar de Udondo sin la «función peatonal» perseguida por el Consistorio con su proyecto urbanístico. «Van a reventar una zona que ya es peatonal, como Udondo y otra que lo será, Sabino Arana, con un medio de transporte que podría ser sustituido por otro servicio más efectivo y muchísimo más barato, como puede ser una línea de autobuses lanzadera que satisfaga las verdaderas necesidades de movilidad de la ciudadanía». Junto a esta reclamación, los impulsores de la iniciativa plantean el «efecto negativo» que podría tener el tránsito frecuente del tren ligero en los edificios del barrio.

Debate ciudadano

«Los vecinos tienen miedo de que le paso del tranvía pueda repercutir negativamente en las estructuras de sus viviendas», puntualizó la portavoz, que denunció la falta de transparencia del Consistorio en la comunicación de los avatares del proyecto a los ciudadanos. «No se ha hecho una consulta popular para conocer la opinión de los vecinos. Por ello pedimos que se retrase su puesta en marcha hasta que haya un debate ciudadano», reclamó Ángel, que anunció que el próximo paso que emprenderán será el de la recogida de firmas entre la población y comerciantes del municipio con el fin de entregarlas al Consistorio y mostrar de este modo su postura contraria a la llegada del tren ligero al municipio.