«Ha sido un palo tremendo»

«Ha sido como un jarro de agua fría». Una vez más, los cerca de 300 jugadores que conforman la Sociedad Deportiva Plentzia tendrán que esperar para poder disponer de su campo, Errotabarri. Esperaban iniciar la temporada en unas renovadas instalaciones tras años de peticiones de mejora. La hier ba artificial del terreno, colocada sobre una base de arena y muy deteriorada, llevó a los responsables del club a exigir con firmeza al Ayuntamiento una reparación urgente que se inició, finalmente, este verano.

Pero cuando parecía que las obras ya estaban encarriladas, y que por primera vez en mucho tiempo podrían jugar en un terreno en condiciones, sus esperanzas se han truncado a última hora. También en esta ocasión, el césped tiene algo que ver. La naviera encargada de transportar la hierba artificial que iba a teñir de verde las instalaciones dentro de los trabajos de renovación, Hanjin Shipping –primer armador surcoreano– se ha declarado en bancarrota, y puertos de diferentes países han dejado de aceptar sus barcos. El Ayuntamiento de Plentzia se reúne hoy con la empresa concesionaria de los trabajos, Naturf Develop S. L., «para estudiar alternativas», avanzó ayer el concejal de Deportes, Txelu Gómez. Porque lo peor es que al Consistorio se le termina el plazo que la Demarcación de Costas, que cedió por un plazo de diez años los terrenos, marcó para ejecutar las obras, el 27 de octubre.

La previsión era que el estadio estuviera listo para el 9 de septiembre y que los equipos locales pudieran comenzar la temporada sobre un césped debidamente acondicionado, pero el temporal retrasó la salida del naviero ya en el puerto de Shanghái. La nueva fecha de entrega estaba dispuesta para el 30, «pero con esta incertidumbre no sabemos lo que va a pasar. Y no podemos esperar más, tendremos que tomar una decisión», explica Gómez. Una que pasaría por buscar otro proveedor de césped, ya que la parte de aislamiento y los pasos previos ya están ejecutados. «Necesitamos que nos aporten soluciones», explica.

Trece equipos

«Desde el Ayuntamiento nos han informado de la situación, cuentan con nosotros y esperamos que nos digan algo pronto. Estamos temblando: nos da igual jugar sobre una moqueta o sobre un césped de peor calidad, sólo queremos tener nuestro campo», valoraba ayer Ion Iker Lorente, el presidente de la Sociedad Deportiva Plentzia. El fin de semana comenzaron la temporada jugando en el campo del Berango, que cedió sus instalaciones. «De momento estamos pidiendo campos prestados, pero no es sólo para un equipo, somos trece. No podemos estar así, los padres nos están trasladando que buscarán otras alternativas para sus hijos en cuanto a actividad extraescolar, porque no ven el campo terminado», lamenta. Ha sido «un palo tremendo», confiesa. Más después de haber superado una odisea por conseguir la cesión de los terrenos por parte de la Demarcación, la ayuda de Medio Ambiente para dar luz verde al proyecto y el compromiso municipal de financiar las obras.